MS estreia no Brasileiro Sub-18 de Vôlei contra o Pará

Meninas de MS entram em quadra por vaga na elite do vôlei

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Equipe estreia nesta terça-feira contra o Pará e terá mais dois compromissos na fase classificatória

A seleção feminina Sub-18 de Mato Grosso do Sul estreia nesta terça-feira (6) no Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão, em Saquarema (RJ). O primeiro desafio será contra o Pará, às 8h30, no horário de Mato Grosso do Sul. A equipe sul-mato-grossense está no Grupo B, ao lado de Pará, Acre e Amapá. O formato da competição exige atenção redobrada, já que MS terá três partidas pela fase classificatória, incluindo dois jogos na quarta-feira (7).

O elenco reúne atletas de Campo Grande e também uma jogadora de Palotina (PR), distribuídas entre as posições de levantadora, ponteira, central, oposta e líbero. A comissão técnica é formada pelos professores Samir Dalleh e Roselene Pacola. O principal objetivo da seleção é terminar entre as três melhores equipes da competição e garantir presença na Divisão Especial em 2027. Para isso, as meninas de MS terão de trocar o nervosismo da estreia por saque firme, bloqueio eficiente e muita disposição em quadra.

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