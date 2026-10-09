Dez equipes entram em quadra na decisão do Estadual Sub-16

Cesta, suor e rivalidade: Dourados recebe finais do basquete estadual

A bola vai subir em Dourados nesta sexta-feira (9), a partir das 13h, para a fase final do Campeonato Estadual de Basquetebol Sub-16. Dez equipes participam da competição, divididas entre as categorias feminina e masculina. A disputa será realizada nos ginásios Ulisses Guimarães e da Escola Presbiteriana Erasmo Braga.

A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 19h, na Escola Erasmo Braga. O campeonato é organizado pela Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Dourados, da Funed e do Governo do Estado.

Na categoria feminina, as equipes foram divididas em duas chaves, com representantes de Dourados, Rio Brilhante, Três Lagoas, Campo Grande e Maracaju. No masculino, os grupos reúnem times de Rio Brilhante, Nova Andradina, Dourados, Ponta Porã, Campo Grande e Naviraí. A promessa é de disputa acirrada entre os jovens atletas.

A rodada de abertura terá quatro confrontos: Clube PorãBask contra AECGV MS; Águia Negra diante de Nova Andradina; Apas Sejuvel contra Ativa MS; e Escola Erasmo Braga frente ao Neil Fioravanti. Agora, é deixar a conversa para depois e resolver tudo dentro da quadra: no basquete, discurso não vale ponto, e cesta perdida não aceita desculpa.