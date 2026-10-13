Corpo de homem desaparecido é encontrado em Coxim

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O corpo de um homem dado como desaparecido desde sábado (10) foi encontrado no Rio Taquiri, em Coxim (MS).  Antônio Sérgio de Lima foi localizado próximo à base da Polícia Militar Ambiental. 

Segundo informações do portal Edição MS, Antônio Sérgio era morador de Coxim e foi localizado por pescadores que passavam pelo local nesta segunda-feira (12). 

Conforme foi repassado por familiares, o homem estaria ingerindo bebida alcoólica antes de entrar no rio e acabou sendo arrastado pela correnteza. 

As operações de resgate mobilizaram os bombeiros locais e contaram com o reforço de uma equipe especializada de mergulhadores vinda de Campo Grande. Um irmão da vítima chegou a entrar no rio para procurar pela vítima e foi resgatado sem sequelas. 

fonte: topmidianews

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