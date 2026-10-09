EmpregaCG leva vagas e entrevistas ao Zé Pereira 

A edição do programa Emprega CG movimentou a região do Imbirussú nesta sexta-feira (9), apesar da chuva registrada em Campo Grande. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) instalou atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Zé Pereira, disponibilizando consultas a vagas e entrevistas imediatas com recrutadores.

A moradora do bairro Coophatrabalho, Cristiane Akamine de Souza, de 47 anos, chegou em primeiro lugar ao local das seleções. Candidata ao posto de perfumista, a trabalhadora buscou a oportunidade com base na vivência anterior como vendedora autônoma de cosméticos.

“Para quem busca uma contratação, o fato de chover não pode ser um empecilho. Eu fui a primeira a chegar e gostei muito da Prefeitura nos enviar estes serviços. Queria muito um trabalho de atendente de farmácia, porém, concorri na oportunidade de perfumista. Já ter vendido produtos cosméticos como autônoma me credenciou na candidatura”, destacou Cristiane.

Histórias de recomeço

A moradora do bairro Zé Pereira, Maria José da Silva, de 46 anos, disputou as opções para repositora de mercadorias e auxiliar de limpeza. Sem registro na Carteira de Trabalho há mais de dez anos, a candidata busca estabilidade financeira após sete meses de procura ativa.

“Prefiro o trabalho mensal do que a diária, pois é melhor para me organizar financeiramente. Estou há sete meses tentando de novo ser contratada, e já fazem mais de dez anos que não tenho o registro na carteira (CTPS/Carteira de Trabalho e Previdência Social)”, relatou Maria José.

A ação comunitária atendeu também Maria Graciana Albuquerque, de 69 anos, que se candidatou ao cargo de perfumista após visualizar um cartaz informativo no bairro. Já o jovem Bruno Willian Rodrigues Franco, de 24 anos, obteve encaminhamento direto para entrevista na vaga de atendente de padaria do Grupo Pereira.

O atendimento da Funsat ocupou salas no CRAS Severino Emperador Palazuelos, unidade que registra média de 800 atendimentos voltados ao Sistema Único da Assistência Social (Suas), Cadastro Único e Paif. A coordenadora da unidade, Angela Ferreira, avaliou a presença da equipe como um reforço proveitoso às famílias em situação de vulnerabilidade.

Feirão Outubro Rosa

A Funsat organiza um feirão especial do Emprega CG para o dia 21 de outubro, em adesão à campanha nacional do Outubro Rosa. O evento funcionará das 8h às 12h, na sede da instituição, reunindo recrutadores com seleções para mais de 20 profissões, além de orientações focadas na prevenção do câncer de mama.