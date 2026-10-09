Feira infantil e show gratuito movimentam agenda cultural desta sexta

Campo Grande tem opções de lazer e cultura nesta sexta-feira (9), com programação especial para o Mês das Crianças e apresentação musical gratuita. As atrações ocorrem no bairro Santa Luzia e no Centro da Capital.

A partir das 18h, a 4ª edição da Feirô será realizada na Rua Santo Anastácio, 504, no bairro Santa Luzia. O evento conta com programação especial dedicada ao Mês das Crianças, oferecendo uma opção de lazer para as famílias.

Já às 19h, o Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, no Centro, recebe Larissa Luz com o espetáculo Rock in Gil. A apresentação tem entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla, e classificação indicativa de 14 anos.

As duas atrações integram as opções culturais disponíveis na Capital para quem deseja aproveitar a sexta-feira com atividades de lazer e entretenimento.