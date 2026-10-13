Vereador Dr. Jamal destaca atendimento de solicitação para troca de lâmpada no Jardim Monte Líbano

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma solicitação de melhoria na iluminação pública foi atendida na Rua Gonçalves Dias, nº 432, no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. A demanda envolvia a substituição de uma lâmpada queimada no poste localizado no endereço.

O vereador Dr. Jamal destaca a importância de ouvir as reivindicações da população e acompanhar as demandas dos bairros, buscando melhorias que contribuam para a qualidade de vida dos moradores.

A manutenção da iluminação pública é importante para o cotidiano da comunidade, contribuindo para a visibilidade nas vias e para a sensação de segurança de quem circula pelo local.

O parlamentar reforça seu compromisso de continuar trabalhando próximo da população, recebendo solicitações e buscando encaminhamentos para as necessidades dos campo-grandenses.

Vereador Dr. Jamal — O Médico da Família. Trabalho que melhora a vida da nossa gente!

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Motorista é baleado durante apreensão de veículo em MS

Milton - 0
Suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio; armas foram apreendidas Motorista é baleado na tarde de quinta-feira (8), durante uma ocorrência de busca...
Leia mais

Dentista é investigado por tentativa de abuso contra paciente em MS

Milton - 0
Paciente afirma que dentista tentou tocar seus seios; investigação está nas mãos da Polícia Civil. O que deveria ser uma consulta odontológica terminou em denúncia...
Leia mais

Fogo avança sobre a floresta amazônica e FAB entra em ação

Milton - 0
Aeronaves KC-390 Millennium iniciaram operações com previsão de três lançamentos de água por dia A Amazônia está em chamas, e a FAB precisou tirar os...
Leia mais

Investimento de R$ 4,2 milhões promove melhorias para ciclistas da Capital 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 4,2 milhões em obras de infraestrutura para ciclistas em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Zulmira...
Leia mais