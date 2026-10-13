Vereador Dr. Jamal destaca atendimento de solicitação para troca de lâmpada no Jardim Monte Líbano

Uma solicitação de melhoria na iluminação pública foi atendida na Rua Gonçalves Dias, nº 432, no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. A demanda envolvia a substituição de uma lâmpada queimada no poste localizado no endereço.

O vereador Dr. Jamal destaca a importância de ouvir as reivindicações da população e acompanhar as demandas dos bairros, buscando melhorias que contribuam para a qualidade de vida dos moradores.

A manutenção da iluminação pública é importante para o cotidiano da comunidade, contribuindo para a visibilidade nas vias e para a sensação de segurança de quem circula pelo local.

O parlamentar reforça seu compromisso de continuar trabalhando próximo da população, recebendo solicitações e buscando encaminhamentos para as necessidades dos campo-grandenses.

Vereador Dr. Jamal — O Médico da Família. Trabalho que melhora a vida da nossa gente!