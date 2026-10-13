Doze frentes de tapa-buracos atuam em bairros da Capital  

A Prefeitura de Campo Grande intensificou os trabalhos de manutenção viária com a atuação de 12 frentes de tapa-buracos simultâneas. As equipes operam nas sete regiões da Capital, ampliando a capacidade de atendimento nas vias urbanas.

A operação expandiu o fluxo de atendimento desde o mês de junho, quando a cidade dispunha de duas equipes. O número de frentes subiu para sete e agora atinge 12 grupos de trabalho. A capacidade diária de recuperação salta de 1.600 para até 3 mil reparos nas pistas.

O aumento do atendimento resulta do credenciamento de cinco novas empresas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul (Consórcio Central). Os contratos somam R$ 46,3 milhões, com vigência de um ano.

O Consórcio Central fornece o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) utilizado pelas empresas credenciadas e pelas duas equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso do município com a melhoria da malha viária. “Estamos colocando mais equipes nas ruas para acelerar a recuperação das vias e proporcionar mais conforto e melhores condições de tráfego para a população. Esse é um dos nossos compromissos: avançar com os reparos, cuidar das ruas e melhorar as condições de quem precisa trafegar pela cidade todos os dias. Estamos trabalhando para enfrentar esse problema e vamos avançar cada vez mais”, destaca a prefeita.

Os trabalhadores executam os reparos no Coophatrabalho, Jardim Aero Rancho, Conjunto dos Rouxinóis, Centro e Cruzeiro. As frentes cobrem também o Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Vila Rica, São Francisco, Jardim Botafogo e Mata do Jacinto. A Sisep organiza o cronograma técnico conforme a necessidade das vias.

A estrutura operacional engloba mutirões aos sábados. As equipes aplicam, em média, 120 toneladas de massa asfáltica por edição. Um grupo permanece no local escolhido durante a semana seguinte para a conclusão dos serviços na região.

Os trabalhos integram o programa Vira CG Infraestrutura, que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos em pavimentação, drenagem, recapeamento, ciclovias e manutenção em 2026. Outros R$ 40 milhões custeiam os serviços contínuos de tapa-buracos na Capital.