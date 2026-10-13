Doze frentes de tapa-buracos atuam em bairros da Capital  

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande intensificou os trabalhos de manutenção viária com a atuação de 12 frentes de tapa-buracos simultâneas. As equipes operam nas sete regiões da Capital, ampliando a capacidade de atendimento nas vias urbanas. 

A operação expandiu o fluxo de atendimento desde o mês de junho, quando a cidade dispunha de duas equipes. O número de frentes subiu para sete e agora atinge 12 grupos de trabalho. A capacidade diária de recuperação salta de 1.600 para até 3 mil reparos nas pistas. 

O aumento do atendimento resulta do credenciamento de cinco novas empresas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul (Consórcio Central). Os contratos somam R$ 46,3 milhões, com vigência de um ano. 

O Consórcio Central fornece o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) utilizado pelas empresas credenciadas e pelas duas equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). 

A prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso do município com a melhoria da malha viária. “Estamos colocando mais equipes nas ruas para acelerar a recuperação das vias e proporcionar mais conforto e melhores condições de tráfego para a população. Esse é um dos nossos compromissos: avançar com os reparos, cuidar das ruas e melhorar as condições de quem precisa trafegar pela cidade todos os dias. Estamos trabalhando para enfrentar esse problema e vamos avançar cada vez mais”, destaca a prefeita. 

Os trabalhadores executam os reparos no Coophatrabalho, Jardim Aero Rancho, Conjunto dos Rouxinóis, Centro e Cruzeiro. As frentes cobrem também o Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Vila Rica, São Francisco, Jardim Botafogo e Mata do Jacinto. A Sisep organiza o cronograma técnico conforme a necessidade das vias. 

A estrutura operacional engloba mutirões aos sábados. As equipes aplicam, em média, 120 toneladas de massa asfáltica por edição. Um grupo permanece no local escolhido durante a semana seguinte para a conclusão dos serviços na região. 

Os trabalhos integram o programa Vira CG Infraestrutura, que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos em pavimentação, drenagem, recapeamento, ciclovias e manutenção em 2026. Outros R$ 40 milhões custeiam os serviços contínuos de tapa-buracos na Capital. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Dois ciclones fecham o cerco e MS entra na rota dos temporais

Milton - 0
Chuva começa pelo oeste nesta quinta-feira e ganha força no sul durante o fim de semana Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma sequência de...
Leia mais

Nome de confiança de Flávio Bolsonaro em MS, Rodolfo Nogueira se reúne com presidenciável para alinhar segundo turno

Milton - 0
Reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul com 103.303 votos, Rodolfo Nogueira (PL) se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à...
Leia mais

Dentista é investigado por tentativa de abuso contra paciente em MS

Milton - 0
Paciente afirma que dentista tentou tocar seus seios; investigação está nas mãos da Polícia Civil. O que deveria ser uma consulta odontológica terminou em denúncia...
Leia mais

Rose Modesto faz história e bate recorde com 68.306 votos em Campo Grande

Milton - 0
Eleita deputada federal por Mato Grosso do Sul com 124.409 votos, Rose Modesto (União Brasil) bateu o próprio recorde e foi a mais votada...
Leia mais