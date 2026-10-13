Curso gratuito de Design de Sobrancelhas qualifica jovens em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Jovens de Campo Grande a partir de 15 anos podem se inscrever no curso de Design de Sobrancelhas, oferecido pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv). A capacitação será realizada de terça-feira (13) a sexta-feira (16), das 8h às 11h30, na sede da secretaria, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.128.

A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas de design de sobrancelhas e desenvolver habilidades para ingressar no mercado da beleza ou buscar uma alternativa para complementar a renda.

A iniciativa integra as ações de qualificação profissional da Sejuv, com oferta de oportunidades de aprendizado para jovens interessados em desenvolver novas habilidades.

As vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição pelo portal oficial da Sejuv, no endereço sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

  • Curso: Design de Sobrancelhas
  • Data: 13 a 16 de outubro
  • Horário: das 8h às 11h30
  • Público: jovens a partir de 15 anos
  • Local: Sejuv – Avenida Afonso Pena, nº 3.128
  • Inscrições: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home
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