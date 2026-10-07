Difusora Pantanal FM 101,9 lidera audiência de rádio em Campo Grande, aponta IBOPE

Pesquisa realizada em agosto aponta emissora na primeira colocação, com 20,28% de participação e média de 9,3 mil ouvintes por minuto

A Rádio Difusora Pantanal 101,9 FM ocupa a liderança de audiência em Campo Grande, segundo dados da Pesquisa Especial de Audiência de Rádio do IBOPE, realizada na Capital entre os dias 10 e 17 de agosto de 2026.

De acordo com o levantamento, a Difusora alcançou 20,28% de participação, com média de 9.333 ouvintes por minuto, garantindo a primeira posição entre as emissoras pesquisadas.

A vantagem também chama atenção. A segunda colocada aparece com 11,11% de participação e 5.111 ouvintes por minuto. Na sequência, outras emissoras registraram índices de 10,42%, 10,32%, 8,28%, 7,02%, 7%, 5,17%, 4,11% e 3,80%.

Com isso, a Difusora Pantanal apresenta uma diferença superior a nove pontos percentuais em relação à segunda colocada, resultado que reforça sua presença no mercado radiofônico de Campo Grande.



Rádio segue forte em Campo Grande

O levantamento também revela a força do rádio no cotidiano da população. Segundo os dados apresentados, 78% dos campo-grandenses ouvem rádio, permanecendo, em média, 3 horas e 17 minutos por dia acompanhando a programação.

O período entre 10h e 10h59 concentra a maior audiência, chegando a aproximadamente 116 mil ouvintes por minuto na Capital.

O perfil dos ouvintes mostra equilíbrio entre homens e mulheres: 51,28% são homens e 48,72% mulheres. A classe C concentra 49,44% da audiência, seguida pelas classes AB, com 30,35%, e DE, com 20,22%.

Por faixa etária, o público entre 40 e 49 anos representa a maior participação, com 23,95%, seguido pelos ouvintes entre 50 e 59 anos, com 22,97%.

Jor. B. de Paula Filho



Uma história que começou em 1939

A liderança de audiência soma um novo capítulo à trajetória da Difusora Pantanal, cuja história teve início em 26 de agosto de 1939, com a antiga PRI-7, Sociedade Rádio Difusora de Campo Grande.

Atualmente na frequência 101,9 FM, a emissora mantém uma programação que reúne jornalismo, prestação de serviços, entretenimento e música, preservando programas tradicionais e, ao mesmo tempo, ampliando sua presença nas plataformas digitais.

Conhecida também como a “Rádio do Agro”, a Difusora fortaleceu sua ligação com o setor produtivo e mantém presença em grandes eventos, além de uma programação dedicada às notícias e atividades do agronegócio.

Sob a direção dos empresários B. de Paula Filho e Robson Gatti, a Difusora Pantanal chega a 2026 unindo tradição e alcance. São mais de oito décadas de história agora acompanhadas pela primeira colocação na audiência de rádio em Campo Grande, conforme os números apresentados pelo levantamento do IBOPE.