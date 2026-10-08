Maré de descanso: elefante-marinho faz pose e chama atenção em SC

Animal está em boas condições e segue sendo monitorado por equipes ambientais

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Reprodução/Redes Sociais

Fêmea percorreu praias de Santa Catarina e do Paraná antes de voltar ao litoral catarinense

Uma fêmea de elefante-marinho-do-sul resolveu trocar o oceano pela areia e chamou atenção em uma praia de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O animal foi filmado bocejando e coçando a cabeça enquanto descansava tranquilamente. A visitante marinha vem sendo acompanhada desde sábado (3), quando apareceu na Praia Grande.

A movimentação de curiosos, porém, fez o animal retornar ao mar. Depois disso, ela ainda passou por outras praias da região antes de seguir viagem pelo litoral. No mesmo sábado, a fêmea apareceu em Guaratuba, no Paraná. A equipe responsável pelo monitoramento identificou marcas naturais no corpo e confirmou que era o mesmo animal. No domingo (4), ela retornou para São Francisco do Sul, onde voltou a descansar.

Segundo os técnicos, o elefante-marinho apresenta boas condições físicas e não precisou de intervenção. A recomendação é manter distância, já que a aproximação de pessoas pode estressar o animal e fazê-lo abandonar o local antes de concluir o descanso.

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