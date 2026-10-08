Dia nublado com possibilidade de pancadas de chuva marca esta quinta-feira em MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A previsão do tempo para esta quinta-feira (8) indica tempo com maior estabilidade, mas com presença de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em quase todo Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade relativa do ar permanece com índice de 40%, o que, associado a máximas acima dos 30°C, pode chegar a 33°C. Os ventos permanecem variando de fracos a moderados.

Durante a manhã, o tempo deve permanecer com pouca nebulosidade, com mudança de cenário à tarde, mais nebulosidade e possibilidade de chuva. O Inmet alerta para o perigo potencial em algumas áreas do estado. 

O alerta de tempestade é principalmente para os municípios de Eldorado, Mundo Novo, Amambai, Tacuru, Iguatemi e Coronel Sapucaia, podendo atingir outras cidades nas proximidades. 

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