Juiz é encontrado carbonizado dentro de carro em SP

Juiz é achado morto dentro de veículo em chamas em São Paulo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Redes sociais

Corpo de Gustavo de Castro Campos foi localizado por trabalhadores rurais em uma fazenda de São João da Boa Vista

O juiz Gustavo de Castro Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi encontrado morto dentro de um carro incendiado na quarta-feira (7), em uma área rural de São João da Boa Vista, no interior paulista. O corpo estava carbonizado e a causa da morte ainda não foi esclarecida. O veículo foi localizado dentro de uma propriedade rural por trabalhadores que operavam uma retroescavadeira.

Eles utilizaram terra para conter as chamas antes da chegada das equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Uma carteira de habilitação em nome do magistrado foi encontrada dentro do automóvel. A Polícia Civil assumiu a investigação e deverá analisar as circunstâncias do incêndio e da morte. Até o momento, nenhuma hipótese foi oficialmente descartada.

Campos atuava na comarca de Mococa e integrava o TJ-SP havia 12 anos. Antes da magistratura, trabalhou como advogado e delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Em 2014, ingressou na Justiça capixaba como juiz substituto e posteriormente passou por Tambaú e Leme, até chegar a Mococa.

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