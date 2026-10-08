Vereador Dr. Jamal fortalece atuação com indicações de tapa-buracos, iluminação e ronda policial em Campo Grande

O vereador Dr. Jamal segue trabalhando de forma incansável para atender às principais demandas da nossa Capital. Diariamente, moradores dos bairros entram em contato e solicitam indicações que fazem a diferença na rotina das comunidades, englobando desde serviços essenciais de tapa-buracos até a melhoria da iluminação pública e o reforço na ronda policial.



Sempre atenta e presente, a equipe do gabinete atua de forma constante para transformar os anseios da sociedade em melhorias concretas, garantindo mais segurança, infraestrutura e qualidade de vida para toda a população de Campo Grande.