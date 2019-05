As Dez Mais

Sexta-feira, 17 de maio de 2019.

Primeira:

Comissão de deputados que discute o abono e o aumento salarial de servidores esteve reunida ontem na Governadoria com o secretário da SEGOV, Eduardo Riedel.

Segunda:

O Governo do Estado comunicou o estado deplorável das finanças estaduais e disse que “não tem como dar aumento aos servidores neste ano”. Revelou mais: Se não economizar 411 milhões, corre o risco de ter que começar pagar os salários em atraso e até parcelar salários, saindo o governo do fechado clube dos 6 estados da federação que continuam pagando em dia.

Terceira:

Apresentado ontem pela Polícia Civil o preso Igor César de Lima de Oliveira (22). Ele matou com dois tiros o motorista de Uber Rafael Baron (24), por que a vítima havia conversado com sua esposa, de quem Igor morria de ciúmes.

Quarta:

Madrugada de quinta-feira foi um festival de aparição de luzes nos céus de muitas cidades de Mato Grosso do Sul. Filmagens estão no youtube. Os “discos voadores” chegaram eram na verdade sinalizadores aéreos da FAB que faz uma operação de treinamento sobre Mato Grosso do Sul.

Quinta:

O Google não será obrigado retirar das pesquisas da internet o nome de um homem identificado apenas com as iniciais R.S.L, condenado por estupro em nosso estado. A decisão foi da 4ª Câmara Cível do TJMS que não proveu a sentença de 1º Grau.

Sexta:

Segunda-feira 68 funcionários terceirizados da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) do Polo Base de Sidrolândia prometem parar por falta de salários. Esse Polo atende 14 aldeias, aproximadamente 4.550 indígenas, de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. Os revoltosos são terceirizados pela Missão Kaiowá. O Ministério da Saúde não fez repasse. Isso ‘é’ um absurdo.

Sétima:

O prefeito Marquinhos Trad não sairá do PSD e enfrentará a reeleição como candidato do partido em 2020. Isso termina a especulação que o prefeito estaria de malas prontas para uma nova legenda.

Oitava:

Repercussão máxima para a crítica do desembargador Dr. Paulo Alberto de Oliveira durante sessão de julgamento por improbidade administrativa no TJMS. O Dr. Paulo – que foi procurador – disse que “os inúmeros erros dos seus ex-colegas comprometem processos”.

Nona:

O TRF-4 decretou novamente a prisão do pecuarista e ex-amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bumlai. Foi confirmada sua condenação por corrupção e gestão fraudulenta. Bumlai está bastante adoentado e é bem capaz que ele receba o benefício de prisão domiciliar.

Décima:

Amanhã tem mega-sena acumulada. O prêmio está calculado em 7 milhões. Não esqueça de fazer a sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo na internet.

CHICOTADA DO DIA!

A Energisa que avisava a inadimplência dos clientes nas contas e dava um mês para pagamento da conta atrasada não está fazendo mais isso. Agora a conta vence, em 5 dias você é notificado e em 15 dias se não pagar sua energia será cortada. Num Brasil insolvente aonde todos devemos nos ajudar, uma atitude hostil como essa contra consumidores, merece pelo menos uma “dupla” chicotada.

Aniversariantes do dia!

Antonio Braga; Arielle Denadai; D. Lourdes Coelho; Júlia Serra; Lybia Migliolli e Gilberti Migliolli; Nerthe Leal Brito; Dr. Fabrício Colacino e Paola Veras.

Meus amigos:

Nossa querida Bia, da Automaster; Nelson Vidros e funcionários; Pessoal do Mercado Dia/Dia na Coophasul; Eric e funcionários da Casa de Carnes ‘Toca do Boi’, na Tamandaré; Julio Cheda e Kelbi; Fernando da Anunciação/Feserp; Dr. Valdir Custódio, do Procon Municipal; Ana Flávia da Santa Casa; Davi Figueiró; Marcão do Gugu Lanches; Acir da Farmácia do Luizinho; João Resende pai e João Resende Filho.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários