Dia do Nordestino: sertão ganha força com tecnologia no campo

Irrigação, inovação e energia renovável mudam a realidade de produtores nordestinos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Vale do São Francisco e Matopiba mostram a força de uma região que aprendeu a produzir diante das dificuldades

No Dia do Nordestino, celebrado nesta quinta-feira (8), o campo nordestino mostra que conviver com a seca não significa cruzar os braços. Irrigação, tecnologia e planejamento transformaram áreas antes limitadas pela falta de chuva em importantes polos de produção. Um dos principais exemplos está no Vale do São Francisco, onde a água do rio, aliada à irrigação e ao conhecimento técnico, ajudou a impulsionar a produção de frutas.

O resultado apareceu na economia, no emprego e também no crescimento de cadeias voltadas ao mercado nacional e às exportações. A transformação também chegou ao Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A expansão de lavouras de grãos movimentou transporte, armazenagem, comércio e serviços, enquanto sensores, máquinas modernas e sistemas de irrigação passaram a ajudar o produtor a economizar água e insumos.

E o Nordeste não parou no campo. A região também ganhou destaque na geração de energia solar e eólica, criando novas oportunidades para a economia e ajudando atividades rurais que dependem de eletricidade. O desafio agora é crescer com infraestrutura, assistência técnica e responsabilidade ambiental.

Neste Dia do Nordestino, o Jornal Boca do Povo News parabeniza o povo nordestino pela força, criatividade e capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. No sertão, a tecnologia chegou e a porteira continua aberta para o futuro.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Caçada termina em prisão para suspeito de matar jovem do CV

Milton - 0
Segundo a investigação, Ray foi perseguido dentro de uma boate antes de ser atingido por várias facadas Apontado pela Polícia Civil como autor do homicídio...
Leia mais

Coronel David e Marcos Pollon defendem saída do PT do poder em grande ato no Aero Rancho

ANELISE PEREIRA - 0
A reta final das Eleições 2026 foi marcada por uma grande reunião de apoiadores do deputado estadual Coronel David (PL) e do deputado federal...
Leia mais

Outubro Rosa chega e Casa Rosa já soma 285 diagnósticos de câncer de mama

Milton - 0
Casa Rosa contabiliza 285 casos e 15 mil atendimentos O Outubro Rosa começou, mas os números mostram que o câncer de mama não tira folga...
Leia mais

Tiro na cabeça: fronteira vira cenário de mais um crime

Milton - 0
Fronteira quente: homem é encontrado morto com tiro na cabeça Um homem de 36 anos foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (1º) dentro de...
Leia mais