As Dez Mais

Quinta, 8 de outubro de 2026

Hoje é Dia do Nordestino

Faltam 17 dias para o 2º Turno.

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

Soja e carne bovina desbancam celulose nas exportações de MS…

Resultado das urnas no 1º turno validou pesquisa IPR/Correio do Estado…

Riedel, Azambuja e aliados articulam apoio a Flávio…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

Quando amanhecer diga a ti mesmo: “Quem corre atrás do dinheiro o dinheiro corre dele. Prosperidade é: ter, mas ser quem você é, podendo desfrutar. De nada adianta ganhar o mundo e perder de fato aquilo que o dinheiro não pode comprar”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A entrevista de hoje do programa Boca do Povo na FM-101.9 com Marcelo Migliolli, ex-secretário de Obras da SISEP, explodiu como uma bomba. Assim que foi postada, em 10 minutos, alcançou 1.600 visualizações…

2ª)

Quem está ‘de boa’ é meu amigo Chico Maia. Tranquilo, quietinho, está curtindo o 2º turno para a presidência sem dar palpites, mas de olho no resultado…

3ª)

Cassy Monteiro (22 anos) virou o fenômeno eleitoral no MS. Conseguiu na raça, trabalho porta a porta, mais de 44 mil votos e não entrou como deputada estadual devido à legenda. Mesmo assim será vereadora na vaga de André Salineiro…

4ª)

Vander Loubet esteve hoje no ‘Boca do Povo’ agradecendo sua votação de mais de 300 mil votos. Disse que se cansou de ser deputado federal e que vai para o mundo empresarial, mas antes vai apostar e trabalhar pela vitória de Lula…

5ª)

Uma excelente notícia foi a eleição do amigo Helinho Peluffo Filho. Conseguiu 31.435 votos e foi eleito pelo PP representando nossa fronteira. Uma escolha acertada que dará muito orgulho para a região fronteiriça…

6ª)

Maurício Picarelli que se candidatou pelo PRD do Delcídio do Amaral obteve 1.475 votos. Foi uma votação pequena perto das ‘carradas de votos’ que obtinha em épocas passadas onde era campeão de votos…

7ª)

Suplentes de vereadores de Sidrolândia já estão alisando a ‘fatiota’ porque a Operação Dirth Pix já afastou por 180 os vereadores: Cledinaldo Marcelino Cotócio, Izaqueu de Souza Dinis e Adavilton Brandão. Dizem que esses três correm o risco de serem presos…

8ª)

Assumirão nas vagas dos afastados: Itamar Souza (PSDB), Maria Fiúza (MDB) e Claésio Lechner (PSDB). Comenta-se que na próxima “visita” do GAECO, tem mais gente pra mudar de endereço…

9ª)

Defesa do deputado Jamilson Name solicitou ao ministro do TSE Sebastião Alves dos Reis Junior urgência da decisão que poderá mudar uma cadeira na próxima legislatura da Assembleia. Se jamilson voltar o deputado ‘copa do mundo’ vai “cair” fora…

10ª)

Datafolha promete divulgar a 1ª pesquisa presidencial do 2º turno ainda hoje a partir das 18 horas. Foram entrevistadas 2.520 pessoas entre 6 e 8 deste mês.

Chicotadas do dia!

O ex-todo poderoso presidente do Hospital de Sidrolândia Jacob Breure, dormiu sua primeira noite na cadeia. Muitas outras noites virão pela frente, me disse um passarinho. Está acusado de desviar 5,4 milhões dados em propinas para vereadores da Câmara de Sidrolândia. Era tido a machão, andava armado, ameaçava pessoas e agora na ‘gaiola’ do GAECO está quietinho feito passarinho na muda. Esse merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Meu querido amigo Antônio Cotrim, em Bal. Camboriú-SC; Naldo Araújo; Dr. Aluizio Pessoa Frazão; José Cláudio Fabris; Emílio Arruda Filho; Laura Achucarro; Nori Mateus Vieira; Munira Ferzeli Neta e Gustavo Silva Pelissaro.

Carnêt Social: a página elegante da cidade.

A Faculdade Estácio de Sá se preparando para lançar mais dois cursos: Veterinária e Odontologia; nossos queridos Carta Stephanini, Maria Olga e Dr. Hélio Mandetta; Dra. Mary Meyre Moura, psicanalista; Vanusa Machado, taróloga; Delson de Souza, Corretor de Imóveis e Helinho: assessor da senadora Soraya Tronicke.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.