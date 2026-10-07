Pagou R$ 300 por acompanhante e o “programa” era outro

Golpe do falso encontro termina em Pix, ameaça e denúncia contra cinco em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Pagou pelo encontro, ganhou ameaça: golpe do Pix acaba com cinco denunciados

Um homem caiu em um golpe após encontrar na internet o anúncio de uma suposta acompanhante em Naviraí. Depois de conversar pelo WhatsApp, ele fez um Pix de R$ 300 antecipadamente e foi até o endereço combinado. Só que a acompanhante não apareceu e o encontro simplesmente virou prejuízo.

Para piorar, pouco depois a vítima recebeu mensagens de um homem que dizia fazer parte de um “comando” e afirmava ter dados pessoais dela e de familiares. Com medo, o ele fez outro Pix, desta vez de R$ 70. A Polícia Civil entrou no caso e descobriu que o endereço usado no anúncio também teria sido indicado a outra vítima.

Os investigadores ainda encontraram o mesmo número de telefone associado a anúncios de acompanhantes em diferentes cidades e com nomes e fotos variados. O cruzamento de informações telefônicas, perfis e dados bancários levou cinco pessoas à investigação. Os suspeitos, com idades entre 25 e 31 anos, foram indiciados por extorsão praticada por duas ou mais pessoas e posteriormente denunciados pelo Ministério Público.

A polícia orienta vítimas a não fazer novos pagamentos diante de ameaças e a guardar mensagens, comprovantes e demais provas.

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