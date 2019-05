As Dez Mais

Quinta-feira, 23 de Maio de 2019.

Primeira:

Polícia Nacional do Paraguai agiu rápido e prendeu 3 envolvidos em chacina em PJC. Presos: Aryel Vargas, Gregoryo Vargas e Osmar Cardoso. Mataram a tiros de pistolas e fuzis: Diego Gustavo Cabrera de 24 anos, Sergio Cabrera Benitez de 20 anos, Alcides Alexis Ayala, de 26 anos; Pedro Valdez de 36 anos e Liz Cabrera Benitez de 16 anos. Um bebê foi atingido de raspão e está internado.

Segunda:

O senador Kajuru leu na sessão de ontem no Senado um discurso que nada tem a ver com ele. O Kajuru que é um sujeito autêntico e polêmico. Mas querendo dar uma de intelectual não teve nada a ver com o que ele é. Aquele foi um discurso patético. Não era o Kajuru que estamos acostumados a ver e ouvir. Isso reforça minha tese que “Deus faz o político e o diabo lhe dá o assessor que ele merece”. (buzininha)

Terceira:

Em Dourados as famílias estão apertando os cintos, pagando as contas e ficando na “miúda”. O SPC que deveria ficar feliz está pessimista porque isso pode indicar uma recessão chegando ao comércio devido ao desemprego na cidade e região e a incerteza com a economia nacional.

Quarta:

As redes sociais hoje estão ‘mal-humoradas’. Pegaram o Beto Pereira (PSDB) pra Cristo. Tudo porque o “pobrezinho” votou contra o Sérgio Moro tirando o COAF do Ministério da Justiça. Beto está se ardendo no “mármore” da opinião pública.

Quinta:

Enquanto isso, absurdamente, a Câmara de Vereadores de Terenos, também chamada “Rezende City” preparou uma esquisita cassação contra o prefeito Donizeth Barraco tudo porque ele não respondeu a dois ofícios. A cidade comenta que “isso é falta do que fazer”.

Sexta:

Quem ainda está se ardendo num ‘inferno astral’ austral é o ex-prefeito cassado Alcides Bernal. 17 ex-secretário do Bernal caíram na ‘malha fina’ do Ministério Público e terão que devolver R$ 1,1 milhão de dinheiro que desviaram da Prefeitura de Campo Grande. Isso… vai dar merda!.

Sétima:

Entre os espertinhos que se chafurdaram no dinheiro da nossa prefeitura está o ex-secretário Ricardo Ballock que era o ‘conselheiro-mor’ do Bernal. Ele recebeu sem merecimento e à mais: R$ 206 mil reais em gratificações. Isso é uma vergonha.

Oitava:

O PT e o PMDB estão “esquentando os tamborins” para tentar voltar à vida pública em 2020. Zeca já está percorrendo nossos bairros em nome do PT e quer voltar à vereança. Já o MDB poderá ir de Junior Mochi para a Prefeitura.

Nona:

Rose Modesto me garantiu que “não sairá candidata a nada. Vai permanecer no PSDB e não subirá no palanque de Marquinhos Trad que terá o apoio tucano. “Não posso fazer isso por uma questão de ética” disse ela.

Décima:

Preço do etanol começa a ser investigado pelo esperto e competente promotor Rodrigo Stephanini. Da destilaria às distribuidoras “o preço dobra”. O que é fabricado em reais vira “dólar” nas bombas. Isso pode ser um “tsunami” que vai levar muitos espertinhos pro buraco.

CHICOTADA DO DIA!

Descontrole nas merendas escolares pode trazer uma ‘força tarefa’ no Estado para investigar. Tem criança tomando “chazinho” no lugar do pão e do leite. Um amigo lá de Brasília disse que a coisa poderá complicar muita gente em Mato Grosso do Sul. Prefeito que não se cuidar pode levar trolha. Leite por “chazinho” isso é um absurdo. Quem tiver fazendo isso merece tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Minha amiga Maria Augusta Waqued; Dr. Olivar Coneglian; Dr. Mozart Vilela Andrade; A bela Marina Fornari Pereira e nosso querido “JOCA” Dr. João Antonio Freire.

MEUS AMIGOS!

Profa. Elvinis; Almirzinho e Joana D’arc Tabeliães do 1º Ofício de Protestos; Minha irmã Zenilda, em Santos; Pe. Edson do Cotolengo; Maria de Fátima Corado Gabriel, futura presidente do Clube Estoril; Ailton da Agepen; Alfredo Zamlutti Neto que esteve circulando por Brasília nas altas rodas do Poder; Lidi, assessora do deputado Evander Vendramini; Eduardo Riesel, da SEGOV; Odilon do Ponto de Táxi do Deville, na Mato Grosso; Jor. Raquel ass. Da senadora Simone Tebet; Dr. |Marcelo Salomão do Procon MS; Robson, do Jd. Aeroporto; Vilson de Lima, de Terenos; Meu amigo Terra Jr., no Paraná; Edson da Letraço; Acir, Luizinho e Marquinhos da Fcia do Luizinho na Cel. Antonino e Lile Correia da Lider-FM em Ponta Porã e Marquinhos chefe de Gabinete do Deputado Neno Razuk

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários