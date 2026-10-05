Escola de Governo capacita servidores para uso do sistema Sinesp+

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Escola de Governo, promove uma nova turma do curso “Operações do Sistema Sinesp+”, voltada à capacitação de servidores municipais que já atuam na operação da plataforma. A formação terá início no dia 19 de outubro, na modalidade presencial, e integra o processo de implantação do novo sistema na rotina dos serviços de segurança pública.

Além dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana (GCMCG), podem participar servidores que atuam nas Centrais de Atendimento e Despacho e já operam o Sinesp+. A indicação contempla representantes de órgãos como a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Defesa Civil, Procon e Samu.

A capacitação tem como objetivo preparar os profissionais para a utilização eficiente, segura e padronizada do sistema, desenvolvendo competências técnicas e operacionais relacionadas ao atendimento de chamadas de emergência, registro qualificado de ocorrências, despacho de recursos operacionais, monitoramento das equipes em campo e gestão das informações operacionais.

Entre os conteúdos abordados estão o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), a estrutura do Sinesp+, conceitos fundamentais, integração entre instituições, responsabilidades do operador, ética profissional, segurança da informação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao sistema.

A capacitação acompanha o processo de implantação do Sinesp+ na Guarda Civil Metropolitana e a incorporação da plataforma à rotina dos diferentes órgãos municipais que já utilizam o sistema. Nesse processo, a qualificação dos servidores contribui para a utilização adequada da tecnologia, a padronização dos procedimentos e o gerenciamento responsável das informações operacionais.

A formação considera as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e os protocolos institucionais dos órgãos participantes.

A Escola de Governo orienta os servidores que já atuam na operação do Sinesp+ a participarem da capacitação e acompanharem as redes sociais da instituição para conhecer novas oportunidades de formação.

As informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola de Governo, no número (67) 99339-9665. As inscrições estão disponíveis pelo link abre.ai/inscricoes-egov.