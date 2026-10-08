Pix virou problema: Justiça afasta seis políticos em Sidrolândia

âmara perde três vereadores após avanço da Dirty Pix

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Investigação apura supostos desvios em contratos e convênios que ultrapassam R$ 18 milhões

A Operação Dirty Pix ganhou mais um capítulo em Sidrolândia. A Justiça determinou o afastamento, por 180 dias, de três vereadores e três ex-vereadores investigados por suspeitas relacionadas a contratos e convênios da área da saúde. A medida é cautelar e não representa condenação.

Foram afastados os vereadores Adavilton Brandão, Cledinaldo Cotócio e Izaqueu de Souza Diniz, conhecido como Gabriel Autocar. Com as cadeiras temporariamente vazias, a Câmara deverá convocar suplentes para ocupar os mandatos durante o período definido pela Justiça. A decisão também alcançou os ex-vereadores Enelvo Felini Júnior, Cleyton Martins Teixeira e Ademir Gabardo, que ocupavam funções na Prefeitura de Sidrolândia.

Além do afastamento, eles estão impedidos de exercer atividades de gestão, administração ou chefia. A investigação conduzida pelo MPMS apura supostos desvios de recursos públicos destinados ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa. Segundo o Ministério Público, os convênios investigados ultrapassam R$ 18 milhões e teriam envolvido suspeitas de superfaturamento, direcionamento de contratos e repasses a agentes políticos e intermediários.

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