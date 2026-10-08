Universidad Interamericana com matrículas 27.1 abertas

Com estrutura de ponta e localização estratégica, Universidade Interamericana abre matrículas para Medicina em 2027

​A Universidade Interamericana, sediada em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã (MS), está com as matrículas 27.1 abertas. A Interamericana destaca-se entre as maiores do Paraguai e oferece infraestrutura completa para a formação médica no continente. A busca por uma formação médica de excelência e com infraestrutura moderna na América do Sul ganha um novo capítulo.

Consolidada como uma das maiores e mais prestigiadas instituições de ensino superior do Paraguai, a Universidad Interamericana, está com as matrículas abertas para a turma 27.1 do curso de Medicina.

Com início das aulas previsto para fevereiro de 2027, o processo seletivo e de ingresso atrai estudantes de diversas regiões do Brasil e de países vizinhos.

​Umas das grandes vantagens da instituição é a sua localização geográfica estratégica. Situada em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha e integrada à brasileira Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul, a universidade oferece uma transição acadêmica e cultural tranquila para os estudantes brasileiros.

A convivência fronteiriça permite que o aluno estude no Paraguai mantendo fácil acesso à infraestrutura, idioma e comodidades do lado brasileiro. A opção de residir em Pedro Juan é atrativo, com nova realidade urbana vivida na fronteira.

​O grande diferencial da Universidade Interamericana reside na qualidade da sua estrutura física e pedagógica, considerada uma das melhores e mais completas voltadas ao ensino de Medicina em toda a América do Sul.

Toda sua estrutura está projetada para conectar a teoria acadêmica à prática profissional desde os primeiros anos do curso.

​A universidade está organizada em duas sedes estratégicas, ambas com completa infraestrutura, possibilitando e garantindo ensino de qualidade e atualizado na área de medicina.

​Centro Tecnológico: Espaço que abriga a inovação da instituição e o imponente auditório principal, palco de congressos, simpósios e palestras com especialistas internacionais da área da saúde.

​Sede 1: Complexo que reúne um amplo conjunto de salas de aula totalmente climatizadas, preparadas para proporcionar conforto térmico e acústico, além de laboratórios de última geração e espaços dedicados ao aprendizado prático.

​Além disso, a Interamericana conta com uma biblioteca virtual robusta, que possibilita aos acadêmicos o acesso irrestrito a milhares de periódicos científicos, livros didáticos e bases de dados internacionais atualizadas contínua e remotamente.

​O ambiente universitário foi desenhado para ser acolhedor e funcional, promovendo não apenas o rigor acadêmico, mas também o bem-estar e a integração da comunidade estudantil.

Todos os laboratórios específicos — como os de anatomia, histologia, bioquímica e simulação realística — contam com equipamentos de ponta para garantir o desenvolvimento de habilidades clínicas essenciais.

​Com o ano acadêmico programado para começar em fevereiro de 2027, a Universidad Interamericana reforça que as vagas para a turma 27.1 são limitadas.

A antecipação do período de matrícula permite que os futuros ingressantes organizem com tranquilidade os trâmites de documentação, moradia e adaptação à rotina acadêmica na fronteira.

​Para os estudantes que buscam uma carreira sólida na área da saúde, respaldada por rigor acadêmico e por um campus estruturado segundo os mais altos padrões do ensino de Medicina, a Universidade Interamericana desponta como uma das escolhas mais promissoras do continente sul-americano.