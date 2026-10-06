Presidente e diretor executivo (CEO) da NOVUS, Dan Meagher, recebe o 2026 International Visionary Award

CHESTERFIELD, Missouri (1º de outubro de 2026) – Dan Meagher, presidente e diretor executivo (CEO) da NOVUS, recebeu o 2026 International Visionary Award do Boeing Institute of International Business da Saint Louis University durante o Annual International Business Awards Dinner, em 30 de setembro.

Natural de St. Louis, Meagher formou-se em Administração pela Saint Louis University, onde também jogou futebol e beisebol antes de se graduar em 1983. Ele disse que receber o reconhecimento de sua alma mater foi uma excelente surpresa.

“Foi algo totalmente inesperado e muito gratificante”, afirma Meagher. “A NOVUS está envolvida com o Boeing Institute of International Business há anos porque valorizamos suas oportunidades de colaboração e compartilhamento de conhecimento. Receber este prêmio de uma organização tão confiável e que é um pilar da comunidade empresarial é uma verdadeira honra.”

O prêmio celebra as conquistas dos principais líderes empresariais globais e seu impacto na liderança internacional.

“Todos os anos, vários altos executivos são indicados ao International Visionary Award e ao Globalist Award”, afirma o Dr. Hadi Alhorr, diretor do Boeing Institute of International Business. “O comitê do evento do conselho consultivo do Boeing Institute se reúne, discute os candidatos e encaminha as indicações ao conselho geral para votação.”

Alhorr afirma que o conselho consultivo do Instituto é composto por altos executivos de empresas multinacionais da região de St. Louis. Entre os ganhadores anteriores do prêmio estão Tony Cheng, presidente e CEO da RGA; Patrick Sly, vice-presidente executivo da Emerson; e David Steward, presidente e fundador da World Wide Technology.

Desde 2019, Meagher lidera a NOVUS, uma empresa de aditivos para rações com sede nos EUA, com colaboradores em 22 países e clientes em mais de 85 países. Ele também atua como presidente do conselho do Institute for Feed Education and Research (IFEEDER), foi anteriormente presidente da American Feed Ingredient Association (AFIA) e é membro da International Feed Industry Federation (IFIF), que representa e promove a indústria global de rações por meio de associações nacionais e regionais do setor de rações.

Meagher disse que a participação nessas organizações lhe dá a oportunidade de se conectar com pessoas e perspectivas de toda a indústria agrícola global.

“A força da nossa indústria agroalimentar está nas pessoas e em seu compromisso compartilhado de promover um sistema alimentar seguro, sustentável e resiliente”, afirma Meagher. “Estar em uma função de liderança na cadeia alimentar global é inspirador, não apenas porque estamos ajudando a alimentar pessoas, mas também por causa das pessoas apaixonadas que conheci ao longo do caminho. Tive a oportunidade de trabalhar em colaboração com líderes e associações em todo o mundo para idealizar ações de advocacy baseadas na ciência e impulsionar a inovação. É um privilégio para mim contribuir o máximo possível para ajudar nosso sistema alimentar a enfrentar os desafios de hoje enquanto se prepara para as oportunidades de amanhã.”

Fundado em 1984, o Boeing Institute of International Business da Richard A. Chaifetz School of Business da Saint Louis University oferece uma ampla variedade de recursos de negócios globais para estudantes e ex-alunos, bem como para a comunidade empresarial, corpo docente, governo e organizações profissionais. Para obter mais informações, visite slu.edu/business/centers/boeing-institute.

A NOVUS é a empresa de nutrição inteligente que combina estudo científico global com percepções locais para desenvolver tecnologias de nutrição inovadoras e avançadas que ajudam produtores de vacas de leite, suinocultores e avicultores a obter mais de seus animais. Saib