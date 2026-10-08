Homem descumpre medida protetiva e ameaça matar ex-mulher no Jardim das Cerejeiras

Um homem foi detido pela Guarda Civil Metropolitana, na noite desta quarta-feira (7), por descumprir uma medida protetiva e ameaçar matar a ex-mulher no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima acionou a GCM após perceber que o ex-marido estava passando em frente à casa dela, apesar da medida protetiva. Quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local.

Durante o atendimento, a mulher apresentou uma fotografia do homem e áudios com ameaças de morte. Conforme o relato, ele dizia que voltaria à residência depois que os guardas fossem embora para matá-la.

As ameaças teriam continuado por ligações e mensagens enquanto a equipe ainda estava no local. A vítima também relatou que as filhas estavam sendo ameaçadas.

Diante da situação, equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Grupamento Especializado Motorizado de Patrulhamento foram acionadas para reforçar as buscas. Imagens de uma câmera de segurança fornecidas por um morador também ajudaram na identificação do suspeito.

Durante as rondas, os agentes localizaram o homem nas proximidades da casa, caminhando em direção ao imóvel. Conforme o registro, ele estava com o celular que teria sido utilizado para fazer as ameaças.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. A vítima também foi levada à unidade policial para prestar esclarecimentos. Os áudios e as imagens de segurança foram anexados ao registro da ocorrência e devem auxiliar na apuração do caso.

fonte: topmidianews