Vítima é cercada e agredida por três mulheres em praça de Dourados

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma jovem de 18 anos foi agredida por três mulheres após uma discussão em uma praça localizada no bairro Parque do Lago, em Dourado (MS). O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (7) e foi registrado na delegacia do município. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com outra jovem de 15 anos, quando uma das suspeitas se aproximou e questionou em tom agressivo se a menor de idade não iria bater nela. Neste momento, a suspeita teria tomado posse de uma garrafa de vidro para agredir a adolescente, e a comunicante interveio segurando o braço dela. 

Por ter interrompido as agressões, a jovem se tornou alvo dos golpes e teve o cabelo agarrado, sendo jogada ao solo na sequência. Duas mulheres teriam se aproximado nesse momento e passado a agredir a vítima com puxões de cabelo e chutes, além de terem utilizado uma caixa que estava no local para golpear a cabeça dela diversas vezes, gerando lesões aparentes.

A primeira suspeita terá deixado o local realizando ameaças contra a vítima.A jovem de 18 anos apresentava lesões visíveis após as agressões. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Nobel de Literatura vai para Anne Carson, que transformou palavras em arte

Milton - 0
Prêmio anunciado nesta quinta-feira vale US$ 1,2 milhão e consagra uma das principais vozes da literatura contemporânea A Academia Sueca anunciou nesta quinta-feira (8) a...
Leia mais

Naviraiense começa preparação para a Copa MS

Milton - 0
Campeão da Copa MS garante vaga como terceiro representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil. O CE Naviraiense começa na próxima segunda-feira...
Leia mais

Coronel David e Marcos Pollon defendem saída do PT do poder em grande ato no Aero Rancho

ANELISE PEREIRA - 0
A reta final das Eleições 2026 foi marcada por uma grande reunião de apoiadores do deputado estadual Coronel David (PL) e do deputado federal...
Leia mais

Açúcar sobe 4% e alcança maior valor em 19 meses

Milton - 0
Real valorizado também ajuda a pressionar as exportações brasileiras e movimenta as cotações O açúcar resolveu subir a ladeira e fechou a sessão de segunda-feira...
Leia mais