Vítima é cercada e agredida por três mulheres em praça de Dourados

Uma jovem de 18 anos foi agredida por três mulheres após uma discussão em uma praça localizada no bairro Parque do Lago, em Dourado (MS). O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (7) e foi registrado na delegacia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com outra jovem de 15 anos, quando uma das suspeitas se aproximou e questionou em tom agressivo se a menor de idade não iria bater nela. Neste momento, a suspeita teria tomado posse de uma garrafa de vidro para agredir a adolescente, e a comunicante interveio segurando o braço dela.

Por ter interrompido as agressões, a jovem se tornou alvo dos golpes e teve o cabelo agarrado, sendo jogada ao solo na sequência. Duas mulheres teriam se aproximado nesse momento e passado a agredir a vítima com puxões de cabelo e chutes, além de terem utilizado uma caixa que estava no local para golpear a cabeça dela diversas vezes, gerando lesões aparentes.

A primeira suspeita terá deixado o local realizando ameaças contra a vítima.A jovem de 18 anos apresentava lesões visíveis após as agressões. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.