As Dez Mais

Milton
Publicado por Milton

Segunda, 19 de outubro de 2026.

Hoje é dia do Guarda Noturno.

Faz 12 dias que o Jacob Breure está em cana.

Faltam 6 dias para eleição de 2º turno para presidência da República.

Manchetes do Correio do Estado:

-Presidenciáveis “esquecem” de MS em seus planos de governo…

-Aprovação de venda do Consórcio Guaicurus vai significar fim de intervenção…

-Calor volta e chuva segue prevista para os próximos dias…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Pra que tanta ganância por poder, exibir a fortuna adquirida, se o que a gente ganhar durante a vida, é preciso deixar quando morrer. Se na cova não tem como caber, e no caixão ninguém tem como levar, lá no céu não tem banco pra guardar, o que o morto juntou quando vivia, pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1º)

Final de semana com a chuva dando uma pequena trégua. Empreiteiras tapando buracos sem corrigir base e sub-base. Serviço ‘porco’, paliativo e que vai se abrir novamente…

2º)

A GCM agiu ontem nos altos da Afonso Pena dando uma trégua aos moradores das imediações vítimas da ‘barulheira’. Tinha até luz estroboscópica para animar a bandalheira…

3º)

O Cemitério do Cruzeiro “sumiu” no matagal e na quiçaça. Até os defuntos estão reclamando do descaso. A sala de velório está desmoronando. Isso ‘é’ o fim da picada…

4ª)

Montado e muito bem montado o ‘laço do passarinheiro’ para a prefeita cair…

5ª)

A liderança fraca da prefeita na Câmara Municipal funciona como o ‘abre-alas’ para a CPI DOS BURACOS…

6ª)

Na Igreja de N. Sra. Do Perpétuo Socorro em Guayaquil/Equador, um crucifixo gigante que guarnecia o altar despencou sobre um padre matando-o com a pancada na cabeça…

7ª)

Debate de ontem na Band foi o modelo ideal que deixou o modelo da Globo no chinelo. Fazia tempo que não se via um debate de verdade. Agradou geral. Parabéns!

8ª)

Se as abstenções nos redutos petistas diminuírem no próximo domingo a parada vai ser azeda. Tudo vai depender do tempo e da temperatura…

9ª)

A internet no MS está falhando, mas técnicos dizem que o problema não é aqui, mas no Brasil inteiro. Pior é que ninguém sabe explicar por que isso está ocorrendo…

10ª)

No Paraguai um casal foi sequestrado e brutalmente assassinado por um bando de mascarados. Fala-se em ‘guerra de facções’…

Chicotadas do dia!

Uma mãe cujo filho foi atropelado e teve que por uma tala de metal na perna está apavorada. O metal está colando no osso, o CEM não manda operar, e caso haja fusão do metal com o osso terão que quebrar a perna da criança novamente para retirar a tala. Isso é uma pouca vergonha numa cidade como a nossa. Merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje!

Dr. João Ilgenfritz Jr.; Dr. Issamir Farias Saffar; Bruno Denari; Leide Laura de Menezes; Bianca de Brito Maiolino; Sueli Antônia de Paula Oliveira; Clélia Maria de Souza Corrêa da Costa; Rachid Waqued Neto; Fábio Lins e Fábio Henrique Sirugi Gasparotto.

Carnêt Social – a página elegante da cidade.

Começamos registrando o falecimento do ex-vereador Elias Gazal Dib. Aos familiares as nossas condolências; Juliana Aranda: da R. U Uniformes; Pessoal da Escola-Fazenda da Fundação Bradesco, de Bodoquena; deputado estadual Paulo Correia: futuro presidente da Assembleia Legislativa de MS e pro Zezo e pessoal do Thomaz Lanches.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

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