PM armado com fuzil trava BR-267 em MS

Bope, Bombeiros e equipes policiais atuam na ocorrência em Jardim

A manhã desta terça-feira (13) transformou a BR-267 em cenário de uma operação policial em MS. Um policial militar rodoviário, armado com um fuzil, mobilizou equipes de segurança após uma ocorrência com disparos de arma de fogo às margens da rodovia, na região de Guia Lopes da Laguna.

A situação exigiu a atuação do Bope, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e dos Bombeiros. Para evitar riscos, o trânsito foi interrompido entre os quilômetros 441 e 448, obrigando motoristas a interromper o trajeto e procurar alternativas. Após negociações com os policiais do Bope, o militar se entregou na tarde desta terça-feira.

Informações divulgadas sobre a ocorrência indicam que ele estava em uma área de mata e teria efetuado disparos. A situação mobilizou equipes especializadas até que a abordagem fosse concluída. Com a entrega do policial, a área foi liberada e o militar encaminhado para receber atendimento e apoio.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou que adotará as medidas administrativas e legais cabíveis. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que desencadeou o episódio.