Papa é operado no Gemelli e já está no quarto

Vaticano informou que o pontífice já está no quarto e divulgará novas informações em breve

O papa Leão XIV passou por uma cirurgia nesta terça-feira (13), no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, para a retirada de um nódulo localizado no pulmão. Segundo a Santa Sé, o procedimento foi concluído com sucesso. A operação terminou dentro do tempo previsto e seguiu o planejamento médico, conforme comunicado divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano.

A intervenção foi realizada durante a tarde. Após a cirurgia, o pontífice foi encaminhado ao quarto do hospital. A informação foi confirmada oficialmente pelo Vaticano, que não apresentou, até o momento, outros detalhes sobre o estado de saúde do líder da Igreja Católica. A Santa Sé informou que novas atualizações serão divulgadas em breve.

Enquanto isso, fiéis e autoridades religiosas aguardam informações adicionais sobre a recuperação do papa após o procedimento.