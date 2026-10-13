Marcos Pollon tem o menor custo por voto entre os deputados federais eleitos

Milton
Publicado por Milton
Foto: João Rafael Souza

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) registrou o menor gasto por cada um dos votos entre os oito parlamentares eleitos em Mato Grosso do Sul. Conforme informações do DivulgaCandContas, sistema da Justiça Eleitoral, Pollon teve 140.129 votos, resultando em gasto médio para conquistar cada voto de R$ 8,53. Figurando entre o menor custo entre a bancada federal eleita nas eleições gerais deste ano.

Em comparação, o parlamentar eleito que teve maior custo médio de voto foi de R$ 49,24. Marcos Pollon atuou como puxador de votos para garantir o aumento da bancada do PL na Câmara Federal, resultando na votação expressiva de 140 mil votos 40% a mais que na eleição de 2022, sendo o mais votado do PL e ajudando o partido a garantir três vagas em MS.

Marcos Pollon também figura entre os parlamentares mais econômicos da bancada federal e com menor custo de mandato ao longo da legislatura. O resultado das urnas é o reconhecimento da população pelos serviços prestados por Pollon ao longo do mandato.

Pollon se destacou por sua produção legislativa, tendo apresentado 1.830 proposições durante a legislatura. Ele também ficou conhecido por sua atuação parlamentar como oposição ao governo Lula, na defesa pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e na defesa pela pauta armamentista e legítima defesa.

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