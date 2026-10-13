Jornalista criticou Milei e acabou mandado de volta ao Brasil

Criticou Milei e acabou fora da Argentina por cinco anos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Twitter @rogeriotomazjr

Jornalista Rogério Tomaz Jr. suspeita de perseguição política após embates com integrantes do governo argentino nas redes sociais

O jornalista brasileiro Rogério Tomaz Jr., crítico do presidente Javier Milei, foi impedido de entrar na Argentina na segunda-feira (12). Ao desembarcar em Buenos Aires, recebeu a informação de que sua residência permanente havia sido cancelada e que não poderá retornar ao país por cinco anos.

A justificativa oficial é migratória. Segundo documentos apresentados pelo jornalista, o governo argentino alegou que ele não permaneceu no território nacional pelo período necessário para manter a residência. Tomaz contesta a decisão e afirma que continuou viajando ao país.

O cancelamento da residência ocorreu em 5 de agosto, conforme os documentos. O jornalista relaciona a medida aos confrontos recentes com apoiadores e integrantes do governo Milei nas redes sociais. Apesar da suspeita de motivação política, não há comprovação de que as críticas tenham provocado a decisão.

Tomaz afirmou que assinou os documentos e aguardou o voo de volta ao Brasil. Ele viajou à Argentina para registrar imagens sobre a situação econômica local e trabalha em um livro sobre a gestão Milei, previsto para fevereiro de 2027. Entidades sindicais de jornalistas repudiaram a medida e manifestaram solidariedade ao brasileiro.

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