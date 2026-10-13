Moderno e digital: nova geração de totens do Detran-MS permite parcelar débitos e emitir guias

Em cerca de dez minutos, cidadã consultou a situação de dois veículos e imprimiu as guias; equipamentos começaram a ser utilizados em agosto

A tecnologia ajuda a simplificar o acesso aos serviços do Detran-MS. Ao entrar na Agência Digital do Norte Sul Plaza, em Campo Grande, uma usuária foi agendar o atendimento presencial para consultar a situação de dois veículos em nome do pai falecido. Com a orientação da gerente regional Juliana Castro, que fazia visita de rotina no local, ela fez a consulta no totem e imprimiu as guias em cerca de dez minutos, para dar andamento ao inventário.

A mulher tinha as placas e os números de Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) dos veículos. Com esses dados, o equipamento mostrou os débitos e as opções disponíveis. Ela escolheu imprimir as guias para pagar depois, mas também poderia ter feito o pagamento ali mesmo, por Pix, código de barras ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento.

Totens facilitam pagamentos para usuários e tornam atendimentos mais ágeis

“Muita gente ainda associa o Detran-MS à burocracia, mas os serviços evoluíram muito nos últimos anos. As ferramentas digitais e os totens são intuitivos e acessíveis e ajudam o cidadão a resolver diversas demandas com mais praticidade. Nesse caso, a cidadã conseguiu consultar a situação dos veículos e escolher como queria seguir: imprimiu as guias para pagar depois, mas poderia também ter feito o pagamento ali mesmo”, afirma Juliana.

Os novos totens começaram a ser utilizados em agosto deste ano, com a Agência Geraldo Garcia no Shopping Pátio Central, como a primeira unidade do Detran-MS a receber os equipamentos. Ao todo, são 30 totens distribuídos nas 11 agências regionais do Detran-MS: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Jardim, Naviraí e Aquidauana.

Entre as atualizações recentes estão a emissão da Guia DAM, que pode ser impressa no totem e paga posteriormente, e a opção da Guia Flex para licenciamento, que antes só estava disponível no Portal de Serviços: Meu Detran. As multas vencidas são incluídas automaticamente, enquanto que as que ainda estão no prazo podem ser selecionadas pelo cidadão. O equipamento também permite consultar agendamentos, resultados e outras informações relacionadas às provas e exames da CNH.

Os totens também contam com recursos de acessibilidade, como navegação por comando de voz, atendimento com tradução em Libras, ajuste de tela para cadeirantes, opção de alto contraste para pessoas com baixa visão e recursos adaptados para pessoas com dislexia. Uma assistente virtual com inteligência artificial também orienta o usuário durante a navegação e a realização dos serviços.