Projeto Solo Fértil gera 40 toneladas de adubo agroecológico 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) produz uma média de 40 toneladas de adubo 100% orgânico a cada 40 dias na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), em Campo Grande. O resultado deriva do Projeto Solo Fértil, executado por meio do processo natural de compostagem. 

O trabalho transforma resíduos orgânicos em adubo agroecológico e o composto atende ao cultivo de hortaliças, frutas e legumes nas dependências da própria UTA, abastecendo as ações sociais emergenciais de alimentação saudável promovidas pelo órgão. 

A produção de adubo abastece também hortas pedagógicas em escolas, canteiros mantidos por cooperativas e atende a população em geral. Além do fornecimento de insumos, o local atua como centro de educação ambiental, oferecendo orientações técnicas e capacitação para a montagem de hortas no ambiente escolar. 

A presidente do FAC, Adir Diniz, destaca a dupla função socioambiental desempenhada pelo reaproveitamento dos materiais. “O resíduo orgânico utilizado na compostagem atende a duas finalidades. Ele ajuda a reduzir o impacto ambiental, deixando de ser descartado em aterros sanitários, e permite a produção de um adubo agroecológico, que fortalece o solo para uma horta 100% saudável”, explica a presidente do FAC, Adir Diniz. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Moderno e digital: nova geração de totens do Detran-MS permite parcelar débitos e emitir guias

ANELISE PEREIRA - 0
Em cerca de dez minutos, cidadã consultou a situação de dois veículos e imprimiu as guias; equipamentos começaram a ser utilizados em agosto A tecnologia...
Leia mais

Ação parlamentar exige reparos urgentes na rede elétrica de Bataguassu

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PL) cobra medidas urgentes da Energisa para solucionar as quedas frequentes de energia elétrica que prejudicam os produtores rurais...
Leia mais

Leilão da PRF terá mais de 890 lotes de veículos e sucatas à venda na próxima semana

ANELISE PEREIRA - 0
Com mais de 890 lotes disponíveis, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza leilões em Mato Grosso do Sul na próxima semana. A agenda ocorre...
Leia mais

Cigarrinha faz a festa no campo e aperta o bolso do produtor

Milton - 0
Monitoramento e controle biológico entram na estratégia para tentar impedir que o inseto transforme o pasto e o canavial em banquete As cigarrinhas estão ganhando...
Leia mais