Projeto Solo Fértil gera 40 toneladas de adubo agroecológico 

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) produz uma média de 40 toneladas de adubo 100% orgânico a cada 40 dias na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), em Campo Grande. O resultado deriva do Projeto Solo Fértil, executado por meio do processo natural de compostagem.

O trabalho transforma resíduos orgânicos em adubo agroecológico e o composto atende ao cultivo de hortaliças, frutas e legumes nas dependências da própria UTA, abastecendo as ações sociais emergenciais de alimentação saudável promovidas pelo órgão.

A produção de adubo abastece também hortas pedagógicas em escolas, canteiros mantidos por cooperativas e atende a população em geral. Além do fornecimento de insumos, o local atua como centro de educação ambiental, oferecendo orientações técnicas e capacitação para a montagem de hortas no ambiente escolar.

A presidente do FAC, Adir Diniz, destaca a dupla função socioambiental desempenhada pelo reaproveitamento dos materiais. “O resíduo orgânico utilizado na compostagem atende a duas finalidades. Ele ajuda a reduzir o impacto ambiental, deixando de ser descartado em aterros sanitários, e permite a produção de um adubo agroecológico, que fortalece o solo para uma horta 100% saudável”, explica a presidente do FAC, Adir Diniz.