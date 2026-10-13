Morto-vivo! Adolescente acorda dentro do caixão durante velório

Família prepara funeral, mas menina de 15 anos desperta dentro do caixão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dada como morta pelo pai, adolescente surpreende família durante velório

Uma adolescente de 15 anos protagonizou uma cena impressionante durante o próprio velório, na Guatemala. Yuleidy Ixcotoyac havia sido considerada morta pelo pai após passar mal e perder a consciência durante o trajeto de carro até um hospital. O que deveria ser uma despedida virou uma situação inesperada.

Segundo Abraham Ixcotoyac, a filha desmaiou durante a madrugada. Ao perceber que ela não respirava e não encontrar pulso, ele acreditou que a jovem havia morrido e procurou uma funerária para conseguir um caixão. A adolescente, porém, não chegou a receber atendimento médico antes de ser considerada morta.

Durante o velório, familiares perceberam movimentos no corpo da menina. Yuleidy começou a despertar e chegou a se levantar, provocando espanto entre os presentes. A mãe, Lesvia Ríos, contou à emissora TV Sac que a filha começou a se mexer antes de acordar.

Em entrevista à mesma emissora, Yuleidy relatou que sentiu dores na região do coração antes de perder a consciência. A adolescente descreveu o episódio como um milagre e agradeceu a Deus por estar viva. O caso chamou a atenção pela sequência incomum de acontecimentos e pela ausência de atendimento médico antes de a jovem ser considerada morta.

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