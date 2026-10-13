Papy cobra reação da Prefeitura enquanto buracos tomam conta de Campo Grande

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, cobrou medidas emergenciais da Prefeitura para enfrentar os buracos espalhados pela Capital. Durante sessão nesta terça-feira (13), ele demonstrou insatisfação com os resultados das operações de tapa-buracos e resumiu o sentimento da população: “ninguém aguenta mais”.

Papy cobrou providências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e defendeu mais equipes trabalhando nas ruas. Entre as propostas estão a criação de um terceiro turno, com serviços noturnos e aos fins de semana, para acelerar os reparos antes que as chuvas agravem as condições do asfalto.

Segundo o parlamentar, somente no primeiro semestre os vereadores encaminharam cerca de 9 mil indicações relacionadas à operação tapa-buracos. Apesar das cobranças, ele questionou a falta de resultados e afirmou que os instrumentos utilizados pela Câmara não têm sido suficientes para garantir uma resposta efetiva do Executivo.

O vereador também apontou dificuldades na disponibilidade de maquinário e cobrou uma mobilização maior da Prefeitura. Para Papy, não basta discutir o problema enquanto motoristas enfrentam ruas deterioradas. A Câmara promete manter a fiscalização e buscar novas formas de pressionar o município a acelerar os serviços.