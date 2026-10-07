Na Boca do Povo volta ao vivo e movimenta as redes no episódio 67

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Após cinco semanas, podcast retomou programação inédita com convidados especiais, música, saúde emocional, beleza e sorteios

Depois de cinco semanas sem episódios inéditos, o tradicional Podcast Na Boca do Povo voltou ao vivo na terça-feira (6), em uma edição especial comandada por Santhiago Filho. Durante o período eleitoral e a intensa rotina de trabalho da equipe, o programa manteve reprises de edições anteriores. Agora, o podcast retoma sua programação com novos convidados, informação, entretenimento e muita interação com o público.

O episódio de número 67 reuniu Vanuza Machado, Dra. Mary Meiry de Moura e os músicos Claudiney e Joel Maia, além do tradicional Momento da Beleza, com a Dra. Laura Barão.

VANUZA MACHADO: TARÔ E ESPIRITUALIDADE

Abrindo a noite, Santhiago recebeu Vanuza Machado, taróloga que encontrou na espiritualidade uma nova vertente profissional. Natural de Campo Grande, ela atua com TarôTerapia e mantém atendimentos presenciais e on-line, inclusive para clientes de fora do Brasil.

Vanuza iniciou a vida profissional aos 15 anos no comércio e, a partir de 2021, aprofundou seus estudos sobre tarô, espiritualidade e mediunidade. Hoje concilia os atendimentos terapêuticos com a atuação como consultora de vendas no segmento de moda fitness.

DRA. MARY MEIRY FALA SOBRE SAÚDE EMOCIONAL

A psicanalista Dra. Mary Meiry de Moura também participou do episódio trazendo temas relacionados à saúde mental, relações humanas, infância, proteção e comportamento.

Doutora em Psicanálise Clínica, Mary atua ainda como psicanalista forense, neuropsicanalista e especialista em Escuta Especializada e psico-oncologia. Na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, trabalha com Escuta Especializada em situações de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes.

MODÃO COM CLAUDINEY E JOEL MAIA

A música também teve espaço especial com Claudiney e Joel Maia, que levaram o modão para o estúdio. Claudiney Guimarães Alves possui uma trajetória musical iniciada em 1988, no Grupo Musical Uirapuru.

Entre os momentos marcantes da carreira está a gravação, em 1996, pela Gravadora Continental, em São Paulo, com o Grupo Zíngaro, no trabalho Roda de Tereré. Mesmo conciliando a música com a carreira de servidor público estadual, segue mantendo viva sua ligação com a cultura regional.

BELEZA, PIX E PRÊMIOS

A edição contou ainda com o Momento da Beleza, apresentado pela Dra. Laura Barão, completando a programação da noite.

E teve prêmio para quem acompanhou o retorno. Ao final do episódio, que movimentou as redes sociais da Boca do Povo, Santhiago Filho realizou o sorteio de um Pix de R$ 150, além de vouchers para os internautas.

O episódio 67 completo do Podcast Na Boca do Povo permanece disponível no canal da Boca do Povo no YouTube.

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