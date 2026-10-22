Aprovados em processo seletivo são convocados pela prefeitura.

A Prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (22), a convocação de 39 pessoas aprovadas em processos seletivos simplificados. Foram chamados auxiliares de manutenção e motoristas.

Os convocados devem comparecer amanhã (23), a partir das 9h, à Gerência de Processos Seletivo Simplificado (Gepros) da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) para receber orientações.

Ao todo, foram chamadas 33 pessoas que fizeram o processo seletivo para auxiliar de manutenção e mais seis motoristas. Esses convocados poderão atuar em diversas secretarias da prefeitura.

A Gepros fica na Avenida Afonso Pena, 3.297, no centro da cidade.