Brasil libera boi, carne e embriões para o mercado sudanês

Do abate à reprodução

O Sudão autorizou a importação de novos produtos agropecuários brasileiros, incluindo carnes, miúdos, aves de um dia e ovos férteis. No comércio exterior, até quem ainda nem nasceu já tem destino certo. A liberação também contempla bovinos e búfalos para reprodução e embriões produzidos in vitro e in vivo.

A autorização foi comunicada pela autoridade sanitária sudanesa e divulgada pelos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. Do nascimento ao prato, o Brasil amplia as possibilidades de exportação e abre mais espaço para o agronegócio no mercado internacional.