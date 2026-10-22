Brasil libera boi, carne e embriões para o mercado sudanês

Sudão autoriza importação de carnes, animais reprodutores e embriões brasileiros

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Do abate à reprodução

O Sudão autorizou a importação de novos produtos agropecuários brasileiros, incluindo carnes, miúdos, aves de um dia e ovos férteis. No comércio exterior, até quem ainda nem nasceu já tem destino certo. A liberação também contempla bovinos e búfalos para reprodução e embriões produzidos in vitro e in vivo.

A autorização foi comunicada pela autoridade sanitária sudanesa e divulgada pelos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. Do nascimento ao prato, o Brasil amplia as possibilidades de exportação e abre mais espaço para o agronegócio no mercado internacional.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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