Defesa emite alerta amarelo para risco de temporais 

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta com início às 23h desta quinta-feira (22) sobre o risco de vendavais na Capital, e com duração até às 22h59 de amanhã (04).

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas fortes, variando entre 20 e 30 milímetros por hora, ou 50 milímetros por dia, associadas a ventos intensos. Ainda conforme o alerta, há risco baixo de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em diversas regiões da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156.

Naqueles casos em que a queda total ou parcial da árvore aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou planta estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.