Funsat oferece 760 vagas em 118 profissões nesta sexta-feira

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 760 vagas de emprego nesta sexta-feira (16), em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 139 empresas e abrangem 118 profissões diferentes. Em algumas seleções de perfil aberto, os candidatos podem participar de treinamento remunerado, sem que a falta de experiência na função seja um impedimento para a contratação.

Entre as oportunidades de perfil aberto estão 43 vagas para operador de caixa, 15 para varredor de rua, 12 para frentista, oito para auxiliar de expedição, sete para perfumista e cinco para servente de obras. Também há oportunidades para fisioterapeuta.

A lista geral inclui vagas para atendente de mesa (5), auxiliar de manutenção predial (3), consultor de vendas (2), eletricista de instalações (1), fiscal de prevenção de perdas (3), motofretista (2), operador de telemarketing ativo e receptivo (2) e pintor de obras (5).

Para pessoas com deficiência (PCD), são oferecidas 33 vagas distribuídas em seis funções. As oportunidades incluem empacotador à mão (12), repositor de mercadorias (10), assistente administrativo (5), ajudante de carga e descarga de mercadorias (3), estoquista (2) e auxiliar de limpeza (1).

Emprega CG terá feirão com vagas e ação do Outubro Rosa

Na quarta-feira (21), a Funsat realizará mais uma edição do Emprega CG, com oferta de vagas e atividades de conscientização relacionadas ao Outubro Rosa, campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Até o momento, sete empresas parceiras confirmaram participação, com recrutadores para seleções de mais de 100 vagas exclusivas do evento.

Serviço

Os interessados nas oportunidades de emprego podem consultar o painel completo de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Também há atendimento na unidade Polo Funsat, na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas. As atualizações sobre vagas e ações de empregabilidade podem ser acompanhadas pelo Instagram (@funsat.cg) e pelo Facebook (Funsatcampograndems).