NIOAQUE: Sindicato Rural e Polícia Militar Rural promovem encontro sobre segurança no campo.

Iniciativa reuniu produtores rurais para fortalecer a prevenção, ampliar a segurança nas propriedades e apresentar ações do programa Campo Mais Seguro.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Nioaque, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Rural, realizou nesta segunda-feira, 19 de outubro, uma reunião com produtores rurais para discutir medidas de prevenção e segurança no campo. Com o tema “ Como manter minha propriedade rural mais segura ”, o encontro aconteceu na Câmara Municipal de Nioaque e contou com a participação de representantes das instituições e da comunidade rural.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os produtores das forças de segurança, compartilhar orientações preventivas e fortalecer as estratégias de proteção das propriedades rurais, das famílias e da produção. Durante o encontro, também foram disponibilizadas placas de área monitorada vinculadas ao programa Campo Mais Seguro, reforçando as ações de prevenção e conscientização sobre a segurança no meio rural.

A palestra foi conduzida pelo tenente-coronel Maurício, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rural, que abordou a importância da participação dos produtores e da adoção de medidas preventivas para reduzir riscos e contribuir com a segurança nas propriedades.

O comandante destacou a importância da parceria entre a Polícia Militar Rural e os produtores para ampliar a prevenção e fortalecer a segurança no campo. “A segurança rural é construída com a participação de todos. A aproximação entre a Polícia Militar Rural e os produtores é fundamental para compartilhar informações, fortalecer a prevenção e desenvolver ações que contribuam para proteger as propriedades, as famílias e a produção. Essa parceria é essencial para que possamos avançar cada vez mais na segurança do nosso campo”, ressaltou.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nioaque, Gabriel de Emílio, reforçou a importância da união entre as instituições e da participação dos produtores nas iniciativas voltadas à segurança rural. “Estamos trabalhando para fortalecer as ações que a Polícia Militar Rural vem desenvolvendo no campo, levando mais segurança para dentro das propriedades. Queremos garantir a proteção da produção e de todos que vivem e trabalham na área rural. Sindicato, Polícia Militar Rural e demais parceiros precisam caminhar juntos nessa missão”, afirmou.

O prefeito André Guimarães também destacou a importância da cooperação entre as instituições para proteger as famílias e valorizar quem trabalha no campo. “A segurança na área rural é fundamental para garantir tranquilidade às famílias, proteger o patrimônio dos produtores e dar condições para que continuem desenvolvendo suas atividades. A união entre as instituições e a participação da comunidade são importantes para fortalecer a prevenção e contribuir para o desenvolvimento de Nioaque”, destacou.

A realização do encontro reforça a importância do diálogo e da atuação conjunta entre as forças de segurança, os representantes do setor produtivo e o poder público na busca por soluções que contribuam para um campo mais seguro. A parceria fortalece a prevenção e valoriza os produtores rurais, que têm papel essencial na economia e no desenvolvimento do município.