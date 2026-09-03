Interdições alteram trânsito em quatro pontos nesta sexta

Motoristas devem ficar atentos às interdições programadas para esta sexta-feira (4) em diferentes pontos de Campo Grande. Os bloqueios ocorrem para a realização de obras de sinalização viária, desfile cívico, inauguração e congresso religioso.

No Centro, a Rua Alagoas ficará interditada entre as ruas Euclides da Cunha e Manoel Inácio de Souza, das 7h às 18h. A intervenção, que começou nesta quinta-feira (3), segue até sexta-feira (4) para a execução de obras de sinalização viária. Como alternativa, os motoristas podem utilizar as ruas Euclides da Cunha e Manoel Inácio de Souza.

Também no Centro, a Rua Itiquira, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Manoel Inácio de Souza, terá bloqueio das 15h às 17h30 para a realização de um desfile cívico. Durante o período, a orientação é utilizar as ruas Antônio Maria Coelho e Manoel Inácio de Souza.

Na Região do Segredo, a Rua Guilherme de Almeida, entre as ruas Cláudio Manoel Costa e Alberto da Veiga, ficará interditada das 7h30 desta sexta-feira (4) até as 23h59 de sábado (5), em razão da inauguração da Casa Clube Gárgulas MC. O acesso local será mantido.

Já na Região do Anhanduizinho, a Rua Barão de Limeira, entre a Avenida Gury Marques e a Rua Visconde de Cairú, será interditada das 18h às 22h desta sexta-feira (4). O bloqueio também ocorrerá no sábado (5) e domingo (6), no mesmo horário, para a realização de um congresso religioso. Como rota alternativa, os motoristas podem utilizar a Avenida Gury Marques e a Rua Visconde de Cairú.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelas regiões interditadas, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem rotas alternativas para evitar congestionamentos.