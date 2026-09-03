Humor, coragem e música marcam o 62º Podcast Na Boca do Povo

Podcast recebeu Edi Micorelli, Gizele Viana e Vado Fernandes em uma noite de histórias, entretenimento e informação

O 62º episódio do Podcast Na Boca do Povo reuniu três convidados com trajetórias distintas no estúdio da Revista Boca do Povo. Apresentado por Santhiago Filho, o programa recebeu o artista e humorista Edi Micorelli, a policial militar Gizele Viana e o cantor Vado Fernandes.

A edição contou ainda com os tradicionais quadros Momento da Beleza, com a Dra. Laura Barão, e Comportamento, apresentado pela Dra. Mary Meiry.

EDI MICORELLI LEVA HUMOR E ALEGRIA

Adenildo Lima, conhecido artisticamente como Edi Micorelli e também pelo personagem Tiririca CG, falou sobre sua trajetória como locutor, animador e humorista.

Sua carreira na comunicação começou como locutor e repórter esportivo, paralelamente ao trabalho como apresentador de circo. Atualmente, além dos shows e eventos, desenvolve um projeto para levar humor e alegria a comunidades e locais com menor acesso a iniciativas culturais e sociais.

GIZELE VIANA: VOZ NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Natural de Bela Vista, Gizele Viana, de 52 anos, compartilhou sua experiência como policial militar e sua atuação em defesa das mulheres.

Com uma trajetória construída na segurança pública, Gizele dedica-se especialmente ao enfrentamento à violência contra a mulher. Durante a entrevista, destacou a importância de utilizar sua experiência profissional para fortalecer a proteção e os direitos femininos.

VADO FERNANDES E A PAIXÃO PELA MÚSICA

Natural de Campo Grande, Evaldo Pereira de Souza, o Vado Fernandes, falou sobre sua caminhada como cantor e compositor. A carreira começou em bares e ganhou novos capítulos com oportunidades importantes no cenário musical.

Entre os momentos marcantes, Vado destacou a oportunidade de gravar com Rick, da dupla Rick & Renner. Aos 45 anos, segue dedicado à música e à busca por novos espaços para apresentar seu trabalho.

AO VIVO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS

Sob a direção de Josimar Palácio e coordenação de Weliton Gomes dos Santos, o Índdio, o Podcast Na Boca do Povo é apresentado por Santhiago Filho e transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 19h30, pelas plataformas digitais da Revista Boca do Povo.

O programa também promove sorteios e interação com os internautas. Para acompanhar as próximas edições, basta se inscrever no canal da Boca do Povo no YouTube.

Contatos para entrevistas: (67) 9 9655-9214.