Riedel mobiliza equipes para recuperar estragos de temporal em Campo Grande

Estado reforça ações para reparar danos causados por temporal na Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Redes Sociais

Defesa Civil, Bombeiros e secretarias trabalham na recuperação da cidade

O governador Eduardo Riedel (PP) mobilizou equipes do Governo de Mato Grosso do Sul para auxiliar na recuperação dos estragos provocados pelo forte temporal que atingiu Campo Grande na quinta-feira (10). Mesmo cumprindo agenda no interior do Estado, o governador afirmou que acompanha a situação da Capital.

A chuva intensa e os ventos derrubaram árvores, danificaram postes e atingiram veículos em diferentes pontos da cidade. Casas e prédios públicos também foram destelhados durante o temporal, que provocou transtornos e prejuízos.

Segundo Riedel, equipes estaduais trabalham para atender as áreas afetadas e contribuir para o restabelecimento dos serviços. Diversos bairros permanecem sem energia elétrica há cerca de 20 horas, enquanto moradores também relatam instabilidade no serviço de internet.

A força-tarefa reúne a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Infraestrutura. O governador afirmou que acompanha continuamente os trabalhos e destacou que o objetivo é recuperar os locais atingidos e restabelecer a normalidade para a população.

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