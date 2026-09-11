MPMS amplia atuação em defesa das vítimas com apresentação do Projeto Acolhida em Ponta Porã

Iniciativa busca fortalecer a rede de atendimento a vítimas de crimes violentos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), apresentou no último dia 4, o Projeto Acolhida ao Município de Ponta Porã.

A reunião contou com a participação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, membro colaborador do Navit, e dos Promotores de Justiça Magno Oliveira João e William Marra Silva Júnior, titulares da 5ª e da 6ª Promotorias de Justiça da Comarca, respectivamente, além do Prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos e da Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Paula Consalter Campos.

A apresentação do projeto reforça a atuação do MPMS na construção de uma rede integrada de atendimento e proteção às pessoas vítimas de crimes violentos, como feminicídio, homicídio, vicaricídio e latrocínio, tentados ou consumados. A iniciativa teve como objetivo apresentar as diretrizes do Projeto Acolhida e avançar nas tratativas de adesão de Ponta Porã à proposta.

Ainda durante o encontro, foi exposta a metodologia do projeto que promove o atendimento humanizado, integrado e especializado às vítimas e familiares. A proposta é criar um fluxo de atendimento eficaz e acesso a serviços de orientação jurídica, assistência social, saúde, e demais políticas públicas às vítimas diretas e indiretas.

Projeto em andamento

Em 2026, o projeto já foi apresentado nos municípios de Corumbá, Ladário, Fátima do Sul, Jateí, Vicentina, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Aquidauana, Anastácio, Ribas do Rio Pardo, Deodápolis e Maracaju.

Enquanto os municípios de Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Jateí, Glória de Dourados, Itaporã e Amambai contam com o Projeto Acolhida implementado.

Para o Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, a adesão de Ponta Porã representa um passo importante para ampliar a proteção às vítimas e fortalecer a atuação conjunta entre as instituições. “A aproximação com o Município de Ponta Porã é muito importante para construirmos, de forma integrada, uma política de atendimento humanizado e capaz de responder às necessidades dessas pessoas”, destacou.

Projeto Acolhida

Criado em 2021, o Projeto Acolhida tem como pilar a integração entre o Ministério Público, o Poder Público Municipal e integrantes da rede de proteção, com o objetivo de identificar as necessidades de cada vítima e realizar os encaminhamentos necessários aos serviços disponíveis de atendimento. A iniciativa contribui para evitar a revitimização e para assegurar que as pessoas atingidas pela violência não permaneçam desassistidas após o crime.

Fonte: MPE