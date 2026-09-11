Semáforos apagados transformam trânsito de Campo Grande em caos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mesmo depois de tantas horas do temporal que atingiu Campo Grande na tarde de quinta-feira (10), o trânsito ainda enfrenta uma situação caótica nesta sexta-feira (11).

Na região central, os semáforos continuam apagados em diversos cruzamentos. Conforme o acompanhamento da equipe do TopMídiaNews, o trecho da Rua Calógeras é um dos poucos pontos onde há equipamentos funcionando. No restante da região, a sinalização permanece comprometida.

A situação também afeta a Avenida Ernesto Geisel, onde grande parte dos semáforos não está funcionando. Com os equipamentos desligados, motoristas enfrentam dificuldades para atravessar os cruzamentos e o trânsito fica ainda mais complicado.

Na Avenida Treze de Maio, o congestionamento, é grande. Já na Avenida Bandeirantes, uma equipe trabalha na tentativa de restabelecer os semáforos.

fonte: topmidianews

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