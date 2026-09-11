Prefeitura intensifica ações após temporal que atingiu a Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou uma força-tarefa nesta sexta-feira (11) para atender os impactos provocados pelo temporal que atingiu a Capital entre a tarde e a noite de quinta-feira (10). Durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã, a prefeita Adriane Lopes, acompanhada de secretários das áreas envolvidas nas ações de emergência, apresentou um balanço inicial das ocorrências e reforçou o alerta para a possibilidade de novas tempestades e vendavais nas próximas horas.

Até o momento, 26 escolas da Rede Municipal de Ensino registraram impactos, além de três unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As equipes da Sisep, Semed, SAS, Sesau e Defesa Civil seguem mobilizadas para avaliar os danos, realizar os reparos emergenciais e garantir a segurança da população e dos serviços públicos.

A região central foi a mais afetada pelo temporal, com registros de ventos estimados entre 80 km/h e 100 km/h. Na Avenida Mato Grosso, uma árvore de grande porte, considerada saudável, caiu durante a tempestade e provocou impactos na via. Ao todo, 16 equipes estão mobilizadas para atuar nos pontos mais afetados, com atenção especial à região central.

A Defesa Civil também reforçou o alerta para as próximas 10 horas. A classificação, que estava em nível laranja, foi elevada para alerta severo diante da previsão de novas tempestades e vendavais. A orientação é para que a população evite permanecer ou se abrigar sob árvores durante as chuvas e procure locais seguros.

A prefeita Adriane Lopes reforçou a orientação para que a população redobre os cuidados durante o período de instabilidade.

“Nosso principal pedido à população neste momento é que tenha cuidado e preserve a própria vida. Com a previsão de novos temporais e ventos fortes nas próximas horas, não se abriguem debaixo de árvores, evitem áreas de risco e procurem um local seguro. As equipes da Prefeitura estão mobilizadas e, diante de qualquer situação de emergência, a população pode acionar os canais de atendimento.”

Em caso de situação de risco, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 153. A população também pode registrar ocorrências e solicitar serviços pelo 156. Até o momento, foram contabilizados 67 chamados relacionados ao temporal pelo canal.

Outro impacto registrado foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Mais de 300 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem energia ontem. Segundo as informações apresentadas na coletiva, mais de 70% do fornecimento já havia sido restabelecido nesta sexta-feira.

O levantamento dos danos continua sendo realizado pelas equipes municipais, e os números poderão ser atualizados ao longo do dia, conforme as áreas forem vistoriadas.