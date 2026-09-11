Alerta de tempestade altera serviços públicos nesta sexta

Diante do alerta meteorológico para chuvas intensas e ventos fortes nesta sexta-feira (11), a Prefeitura de Campo Grande (PrefCG) informa que foram adotadas medidas preventivas visando garantir a segurança da população e dos servidores:

Aulas da Rede Municipal de Ensino: Suspensas no período vespertino e noturno (educação de jovens e adultos) desta sexta-feira.

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social): Atendimento suspenso no período da tarde.

Unidades de Saúde: Permanecem em alerta, com equipes mobilizadas e acompanhando de perto as condições climáticas.

A gestão municipal reforça que a ação é estritamente preventiva, tendo como prioridade máxima a segurança e o bem-estar de todos.