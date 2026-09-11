Dharleng Campos: experiência e coragem para representar MS em Brasília

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Candidata a deputada federal pelo MDB reúne trajetória na gestão pública, no Legislativo e na educação e apresenta como prioridades saúde, mulheres, emprego, agro, segurança e infraestrutura

Administradora, professora universitária, ex-secretária municipal de Desenvolvimento e ex-vereadora de Campo Grande, Dharleng Campos entra na disputa por uma vaga de deputada federal pelo MDB defendendo uma representação próxima das pessoas e das necessidades de Mato Grosso do Sul.

Sua trajetória reúne experiência na iniciativa privada, na educação e no serviço público. Dharleng também destaca a fé como parte importante de sua caminhada. Há 24 anos, atua como Ministra da Eucaristia no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Prioridades para Mato Grosso do Sul
Na disputa pela Câmara dos Deputados, Dharleng apresenta entre suas principais bandeiras a saúde pública mais humanizada, proteção das mulheres, geração de emprego e renda, fortalecimento do agro, educação, segurança, juventude e infraestrutura.

Segundo a candidata, a experiência acumulada na gestão pública e no Legislativo será a base para buscar recursos, defender projetos e representar os municípios sul-mato-grossenses em Brasília.

“Quero representar nosso Estado com presença, coragem e compromisso, defendendo aquilo que realmente importa: as pessoas, as famílias e o futuro de Mato Grosso do Sul”, afirma. Dharleng resume sua candidatura em três pilares: fé para servir, experiência para representar e coragem para transformar.

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