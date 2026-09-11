Trabalhadores dos Correios aprovam greve em MS

Categoria dos Correios aprova paralisação em MS

Trabalhadores dos Correios aprovaram greve durante a Campanha Salarial 2026/2027 em Mato Grosso do Sul. A decisão foi oficializada pelo SINTECT-MS (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul).

Segundo o sindicato, a paralisação é motivada pela falta de avanços no atendimento às reivindicações apresentadas pela categoria durante as negociações salariais. A entidade afirma que os trabalhadores precisam se mobilizar para evitar perdas de direitos.

Em comunicado, o SINTECT-MS declarou que não aceitará a retirada de direitos nem a desvalorização dos profissionais responsáveis pela manutenção dos serviços dos Correios. O sindicato também reforçou a necessidade de união entre os trabalhadores.

A entidade convocou a categoria para manter a mobilização durante a campanha salarial e defendeu resistência nas negociações. O comunicado foi encerrado com as palavras de ordem “nenhum direito a menos” e “unidos somos mais fortes”.