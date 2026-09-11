Campanha reúne artistas e amigos em apoio ao tratamento da modista Lidiane Lopes 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Rifa com obra do artista GHVA busca contribuir com os custos do tratamento da criadora da LidyLo e coordenadora do Colegiado de Moda Autoral de MS

A arte, que tantas vezes nasce como forma de expressão, encontro e transformação, ganha agora um novo significado para a modista sul-mato-grossense Lidiane Lopes, criadora da marca de roupas LidyLo. Após receber um diagnóstico de câncer, Lidiane precisou interromper temporariamente a rotina de produção e as atividades no ateliê para dedicar-se aos cuidados médicos e ao tratamento. Diante desse momento, amigos e parceiros se uniram para criar uma rede de apoio que transforma solidariedade em uma ajuda concreta.

A mobilização resultou em uma rifa solidária de uma obra do artista GHVA. São 200 números, com cada bilhete no valor de R$ 20, e toda a iniciativa tem como objetivo contribuir com as demandas e os custos relacionados ao tratamento de Lidiane. O número pode ser escolhido pelo link  https://app.rifa321.com/s/hF0mtvHw.

“Receber um diagnóstico como esse muda tudo de um dia para o outro. A rotina de produção e ateliê precisou desacelerar e parar por enquanto, para dar espaço aos cuidados médicos e ao tratamento. Mas a minha fé em Deus segue inabalável. Sei que para Ele nada é impossível e estou encarando cada etapa com força, serenidade e a certeza da cura”, afirma Lidiane.

Além de profissional reconhecida pela atuação na moda autoral, Lidiane é mãe, filha, amiga e uma articuladora da cultura sul-mato-grossense. Atualmente, coordena o Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul e integra o Fórum Estadual de Cultura de MS e mantém uma trajetória marcada pela criação, pela arte e pela defesa das conexões entre pessoas e projetos.

“Sou movida pela criação, pela arte e pelo afeto. Além das peças e coleções, sou alguém que acredita profundamente no poder das conexões humanas, na colaboração entre as pessoas e no fortalecimento da nossa cultura e comunidade”, destaca.

Foi justamente essa rede de relações construída ao longo dos anos que se mobilizou diante do novo desafio. Segundo Lidiane, a ideia da rifa partiu de amigos próximos e parceiros que decidiram somar esforços para ajudar neste momento.

“Os custos e as demandas de um tratamento de saúde são desafiadores. A ideia da rifa nasceu do amor e da iniciativa de amigos próximos e parceiros que se uniram para somar forças. Mobilizar essa rede é uma forma de transformar a dificuldade em um movimento de união, esperança e apoio mútuo”, conta.

Quando a arte também se transforma em cuidado

Um dos gestos que tornaram a campanha possível veio do artista GHVA, que doou uma de suas obras para ser sorteada na ação. Para Lidiane, a parceria sintetiza a força que a arte pode ter para além dos espaços de exposição e criação.

“A doação da obra pelo GHVA foi um gesto de pura generosidade e sensibilidade. Ver um artista talentoso estender a mão e transformar sua arte em auxílio direto para o meu tratamento me emociona profundamente. Representa que a arte cura não apenas quem a contempla, mas também quem precisa de suporte através dela”, afirma.

A rifa reúne, assim, duas dimensões importantes da trajetória de Lidiane: a arte como linguagem e a cultura como espaço de construção coletiva. Em vez de interromper sua conexão com esse universo durante o tratamento, ela passa a vivenciá-lo de outra maneira, agora por meio da solidariedade de artistas, amigos, colegas e do público.

Para participar, basta adquirir um dos números da rifa, no valor de R$ 20. Além da compra do bilhete, a campanha também pode ser fortalecida pelo compartilhamento da iniciativa e pela divulgação entre amigos e familiares.

“Cada bilhete comprado, cada compartilhamento e cada oração fazem uma diferença real e concreta para que eu possa focar totalmente na minha recuperação com tranquilidade. A todos que estão ao meu lado nesse momento, minha gratidão eterna: vocês são instrumentos de Deus na minha vida”, finaliza Lidiane.

Como participar:
Rifa solidária em apoio a Lidiane Lopes
Prêmio: obra do artista GHVA
Valor: R$ 20 por número
Quantidade: 200 números
Participação: https://app.rifa321.com/s/hF0mtvHw

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

PCC movimentou R$ 3 bilhões em MS, aponta nova denúncia

Milton - 0
Investigação aponta uso de empresas de combustíveis para movimentar recursos da facção criminosa O MPSP apresentou nova denúncia contra o empresário Mohamad Hussein Mourad, vukgo...
Leia mais

Projeto monitora bugios e macacos-prego no Rio Sucuriú

Milton - 0
Drones ajudam a acompanhar primatas no corredor do Rio Sucuriú Tecnologia e observação em campo ajudam a avaliar a conectividade da vegetação e orientar medidas...
Leia mais

Onça-pintada investiga câmera instalada no Rio Miranda

Milton - 0
Tecnologia permite acompanhar a fauna do Pantanal sem interferência constante dos pesquisadores Uma onça-pintada surpreendeu pesquisadores ao encontrar uma câmera instalada para monitorar a fauna...
Leia mais

Primt inicia as apresentações de novos beneficiários a partir desta quarta

ANELISE PEREIRA - 0
A Funsat (Fundação Social do Trabalho), por meio do Diogrande, edição extra desta terça-feira (8 de setembro), anunciou os primeiros convocados da lista do...
Leia mais