Campanha reúne artistas e amigos em apoio ao tratamento da modista Lidiane Lopes 

Rifa com obra do artista GHVA busca contribuir com os custos do tratamento da criadora da LidyLo e coordenadora do Colegiado de Moda Autoral de MS

A arte, que tantas vezes nasce como forma de expressão, encontro e transformação, ganha agora um novo significado para a modista sul-mato-grossense Lidiane Lopes, criadora da marca de roupas LidyLo. Após receber um diagnóstico de câncer, Lidiane precisou interromper temporariamente a rotina de produção e as atividades no ateliê para dedicar-se aos cuidados médicos e ao tratamento. Diante desse momento, amigos e parceiros se uniram para criar uma rede de apoio que transforma solidariedade em uma ajuda concreta.

A mobilização resultou em uma rifa solidária de uma obra do artista GHVA. São 200 números, com cada bilhete no valor de R$ 20, e toda a iniciativa tem como objetivo contribuir com as demandas e os custos relacionados ao tratamento de Lidiane. O número pode ser escolhido pelo link https://app.rifa321.com/s/hF0mtvHw.

“Receber um diagnóstico como esse muda tudo de um dia para o outro. A rotina de produção e ateliê precisou desacelerar e parar por enquanto, para dar espaço aos cuidados médicos e ao tratamento. Mas a minha fé em Deus segue inabalável. Sei que para Ele nada é impossível e estou encarando cada etapa com força, serenidade e a certeza da cura”, afirma Lidiane.

Além de profissional reconhecida pela atuação na moda autoral, Lidiane é mãe, filha, amiga e uma articuladora da cultura sul-mato-grossense. Atualmente, coordena o Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul e integra o Fórum Estadual de Cultura de MS e mantém uma trajetória marcada pela criação, pela arte e pela defesa das conexões entre pessoas e projetos.

“Sou movida pela criação, pela arte e pelo afeto. Além das peças e coleções, sou alguém que acredita profundamente no poder das conexões humanas, na colaboração entre as pessoas e no fortalecimento da nossa cultura e comunidade”, destaca.

Foi justamente essa rede de relações construída ao longo dos anos que se mobilizou diante do novo desafio. Segundo Lidiane, a ideia da rifa partiu de amigos próximos e parceiros que decidiram somar esforços para ajudar neste momento.

“Os custos e as demandas de um tratamento de saúde são desafiadores. A ideia da rifa nasceu do amor e da iniciativa de amigos próximos e parceiros que se uniram para somar forças. Mobilizar essa rede é uma forma de transformar a dificuldade em um movimento de união, esperança e apoio mútuo”, conta.

Quando a arte também se transforma em cuidado

Um dos gestos que tornaram a campanha possível veio do artista GHVA, que doou uma de suas obras para ser sorteada na ação. Para Lidiane, a parceria sintetiza a força que a arte pode ter para além dos espaços de exposição e criação.

“A doação da obra pelo GHVA foi um gesto de pura generosidade e sensibilidade. Ver um artista talentoso estender a mão e transformar sua arte em auxílio direto para o meu tratamento me emociona profundamente. Representa que a arte cura não apenas quem a contempla, mas também quem precisa de suporte através dela”, afirma.

A rifa reúne, assim, duas dimensões importantes da trajetória de Lidiane: a arte como linguagem e a cultura como espaço de construção coletiva. Em vez de interromper sua conexão com esse universo durante o tratamento, ela passa a vivenciá-lo de outra maneira, agora por meio da solidariedade de artistas, amigos, colegas e do público.

Para participar, basta adquirir um dos números da rifa, no valor de R$ 20. Além da compra do bilhete, a campanha também pode ser fortalecida pelo compartilhamento da iniciativa e pela divulgação entre amigos e familiares.

“Cada bilhete comprado, cada compartilhamento e cada oração fazem uma diferença real e concreta para que eu possa focar totalmente na minha recuperação com tranquilidade. A todos que estão ao meu lado nesse momento, minha gratidão eterna: vocês são instrumentos de Deus na minha vida”, finaliza Lidiane.

Como participar:

Rifa solidária em apoio a Lidiane Lopes

Prêmio: obra do artista GHVA

Valor: R$ 20 por número

Quantidade: 200 números

Participação: https://app.rifa321.com/s/hF0mtvHw