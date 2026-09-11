Agetran realiza interdições em cinco regiões neste sábado

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realiza, neste sábado (12), interdições temporárias em diferentes pontos de Campo Grande para a realização de eventos religiosos, sociais, culturais e esportivos. As alterações ocorrem nas regiões do Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Lagoa e Centro, com horários que variam conforme a programação de cada evento.

Na região do Anhanduizinho, a Rua Eulina Barbosa, entre as ruas Miguel Baltha e Lídia Paulina Martins, ficará interditada das 13h às 22h para a realização de um evento religioso. Como alternativa, os motoristas poderão utilizar as ruas Miguel Baltha e Lídia Paulina Martins.

Também no Anhanduizinho, a Rua Charlote, entre as ruas Arquiteto Álvaro Mancini e Travessa Dom Walter Bini, terá interdição das 9h às 15h para um evento social. As rotas alternativas são as ruas Arquiteto Álvaro Mancini e Travessa Dom Walter Bini.

Ainda na região, a Rua Adelaide Maia Figueiredo, entre as ruas Luiz Antônio Dódero e Ilma R. de Souza, ficará interditada das 17h às 23h59 para um evento religioso. Os condutores poderão utilizar as ruas Luiz Antônio Dódero e Ilma R. de Souza.

A Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, entre as ruas Gerbera e Prímula, também será interditada, das 16h às 23h59, para um evento cultural e social. As ruas Gerbera e Prímula poderão ser utilizadas como rotas alternativas.

Na Rua Alberto Albertini, nº 394, entre as ruas Juréia e Jurupeba, a interdição começa às 8h deste sábado (12) e segue até as 15h de domingo (13), para a realização de um evento religioso. A orientação é utilizar as ruas Juréia e Jurupeba.

Na região do Prosa, a Rua Marquês de Leão, nº 775, entre as ruas Jandaíra e Tabaúna, ficará interditada das 8h às 23h para a realização da Festa da Primavera. Os motoristas poderão utilizar as ruas Jandaíra e Tabaúna.

Na região do Segredo, a Rua Eva Maria de Jesus, entre a Rua do Seminário e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, terá interdição das 13h às 23h para a Festa da Primavera. As rotas alternativas são a Rua do Seminário e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo.

Na região do Lagoa, a Rua Mariano, entre as ruas Itaóca e Santa Malvina, será interditada das 16h às 22h30 para o Arraiá do Digão. Como alternativa, os condutores poderão utilizar as ruas Itaóca e Santa Malvina.

Também na região do Lagoa, a Rua Doutor Sebastião José Machado, entre a Rua Alexandre Fleming e a Avenida Bandeirantes, ficará interditada das 12h deste sábado (12) até as 12h de segunda-feira (14), para a realização de um evento religioso. A orientação é utilizar a Rua Alexandre Fleming e a Avenida Bandeirantes.

Já na região central, a Avenida Afonso Pena, entre o retorno em frente ao nº 7200 e a base do BPMChoque, terá interdição das 12h às 23h30 para a realização da 7ª Corrida do Choque. Os motoristas poderão utilizar a Rua do Poeta e a Rua Abdul Cadri como rotas alternativas.

A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção ao trafegar pelas áreas com interdição, respeitar a sinalização e, sempre que possível, utilizar as rotas alternativas indicadas durante os períodos de realização dos eventos.

Resumo das interdições

DATA: 12/09/2026

12/09/2026 HORÁRIO : 13:00 ÀS 22:00h

: 13:00 ÀS 22:00h LOCAL : Rua Eulina Barbosa, entre as ruas Miguel Baltha e Lídia Paulina Martins

: Rua Eulina Barbosa, entre as ruas Miguel Baltha e Lídia Paulina Martins REGIÃO : Anhanduizinho

: Anhanduizinho MOTIVO : Evento Religioso

: Evento Religioso ROTA ALTERNATIVA: Ruas Miguel Baltha e Lídia Paulina Martins

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 08:00 ÀS 23:00h

: 08:00 ÀS 23:00h LOCAL : Rua Marquês de Leão, nº 775, entre as ruas Jandaíra e Tabaúna

: Rua Marquês de Leão, nº 775, entre as ruas Jandaíra e Tabaúna REGIÃO : Prosa

: Prosa MOTIVO : Festa Da Primavera

: Festa Da Primavera ROTA ALTERNATIVA: Ruas Jandaíra e Tabaúna

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 09:00 ÀS 15:00h

: 09:00 ÀS 15:00h LOCAL : Rua Charlote, entre as ruas Arquiteto Álvaro Mancini e Travessa Dom Walter Bini

: Rua Charlote, entre as ruas Arquiteto Álvaro Mancini e Travessa Dom Walter Bini REGIÃO : Anhanduizinho

: Anhanduizinho MOTIVO : Evento Social

: Evento Social ROTA ALTERNATIVA: Ruas Arquiteto Álvaro Mancini e Travessa Dom Walter Bini

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 17:00 ÀS 23:59h

: 17:00 ÀS 23:59h LOCAL : Rua Adelaide Maia Figueiredo, entre as ruas Luiz Antônio Dódero e Ilma R de Souza

: Rua Adelaide Maia Figueiredo, entre as ruas Luiz Antônio Dódero e Ilma R de Souza REGIÃO: Anhanduizinho

Anhanduizinho MOTIVO: Evento Religioso

Evento Religioso ROTA ALTERNATIVA: Ruas Luiz Antônio Dódero e Ilma R de Souza

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 13:00 ÀS 23:00h

: 13:00 ÀS 23:00h LOCAL : Rua Eva Maria de Jesus, entre a Rua do Seminário e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

: Rua Eva Maria de Jesus, entre a Rua do Seminário e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo REGIÃO : Segredo

: Segredo MOTIVO : Festa Da Primavera

: Festa Da Primavera ROTA ALTERNATIVA: Rua do Seminário e Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

DATA : 12/09/2026 E 13/09/2026

: 12/09/2026 E 13/09/2026 HORÁRIO : 08:00 do dia 12/09/26 ÀS 15:00h do 13/09/26

: 08:00 do dia 12/09/26 ÀS 15:00h do 13/09/26 LOCAL : Rua Alberto Albertini, n° 394, entre as ruas Juréia e Jurupeba

: Rua Alberto Albertini, n° 394, entre as ruas Juréia e Jurupeba REGIÃO : Anhanduizinho

: Anhanduizinho MOTIVO : Evento Religioso

: Evento Religioso ROTA ALTERNATIVA: Ruas Juréia e Jurupeba

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 16:00 ÀS 23:59h

: 16:00 ÀS 23:59h LOCAL : Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, entre as ruas Gerbera e Prímula

: Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, entre as ruas Gerbera e Prímula REGIÃO : Anhanduizinho

: Anhanduizinho MOTIVO : Evento Cultural E Social

: Evento Cultural E Social ROTA ALTERNATIVA: Ruas Gerbera e Prímula

DATA: 12 A 14/09/2026

12 A 14/09/2026 HORÁRIO : 06:00 ÀS 12:00h Do Dia 14/09/2026

: 06:00 ÀS 12:00h Do Dia 14/09/2026 LOCAL : Rua Doutor Sebastião José Machado, entre a Rua Alexandre Fleming e a Avenida Bandeirantes

: Rua Doutor Sebastião José Machado, entre a Rua Alexandre Fleming e a Avenida Bandeirantes REGIÃO : Lagoa

: Lagoa MOTIVO : Evento Religioso

: Evento Religioso ROTA ALTERNATIVA: Rua Alexandre Fleming e Avenida Bandeirantes

DATA : 12/09/2026

: 12/09/2026 HORÁRIO : 16:00 ÀS 22:30h

: 16:00 ÀS 22:30h LOCAL : Rua Mariano, entre as ruas Itaóca e Santa Malvina

: Rua Mariano, entre as ruas Itaóca e Santa Malvina REGIÃO : Lagoa

: Lagoa MOTIVO : Arraiá Do Digão

: Arraiá Do Digão ROTA ALTERNATIVA: Ruas Itaóca e Santa Malvina